Al via la 24^ edizione di Geofluid, a Piacenza Expo fino al 16 settembre

Si alza il sipario, a Piacenza Expo, della 24^ edizione di Geofluid, la manifestazione fieristica internazionale più importante per il settore del drilling&foundations.

Un evento con quasi cinquant’anni di storia alle spalle, cresciuto con il passare del tempo sia nei contenuti che negli aspetti tecnologici grazie anche alla costante e proficua collaborazione delle più importanti associazioni di categoria, di istituti di ricerca e università. Collaborazioni che hanno permesso a Geofluid di rappresentare, già da decenni, il primo e più qualificato avamposto delle novità tecnologiche, scientifiche e professionali del settore relativo ai lavori nel sottosuolo, al trattamento di fluidi sotterranei, alla costruzione di gallerie, alla geotecnica e alla geotermia.

Al via la 24^ edizione di Geofluid

Il taglio del nastro dell’edizione 2023 è in programma mercoledì 13 settembre alle ore 11 alla presenza di numerosi ospiti, addetti ai lavori e autorità tra cui anche l’Assessore alle Attività produttive della Regione Emilia Romagna, Vincenzo Colla. Quella che prenderà vita da domani a sabato prossimo sarà un’edizione “green” di Geofluid, nel solco dell’Agenda 2030 caratterizzata da obiettivi di sviluppo sostenibile. Energie rinnovabili, impianti geotermici, trattamento, gestione e dewatering delle acque sotterranee, macchinari a basso impatto ambientale, materiali ecocompatibili, geoingegneria. Temi che saranno rappresentati sia nella ricca parte espositiva, aumentata del 20% rispetto all’edizione 2021, sia nella sessione convegnistica che prevede, nell’arco delle tre giornate, più di trenta momenti di approfondimento tematico.

Ad arricchire ulteriormente l’edizione 2023 di Geofluid contribuirà anche la nuova area esterna per le demo live, un vero e proprio cantiere che ospiterà le innovazioni tecnologiche, prove di materiali e i protocolli operativi sotto la supervisione dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna.

Giuseppe Cavalli

“Un evento fieristico molto atteso – sottolinea il Presidente della società fieristica piacentina, Giuseppe Cavalli – che cade in un momento caratterizzato da un rinnovato interesse per gli investimenti produttivi e da una ripresa delle attività nell’ambito delle opere infrastrutturali. Le competenze e le professionalità di Piacenza Expo ci hanno permesso di organizzare un’edizione record di Geofluid, con quasi 400 espositori provenienti da tutto il mondo a cui ha fatto seguito un deciso aumento dei visitatori preregistrati. Visitatori ed espositori avranno anche la possibilità di vivere il nostro territorio con esperienze ed eventi extra fieristici in programma nel fine settimana. Un modo costruttivo di coniugare fiera e dopo-fiera ma anche per aumentare ulteriormente le ricadute positive di Piacenza Expo a favore del nostro territorio”.