Presunto illecito, inchiesta della Procura di Piacenza su nove agenti delle volanti

Sotto inchiesta per presunti illeciti 9 agenti della squadra volanti. Questo quanto sarebbe emerso dall’inchiesta della Procura di Piacenza coordinata dal sostituto procuratore Daniela Di Girolamo.

Indagine

L’indagine, affidata ai carabinieri del Nucleo investigativo, riguarderebbe alcuni interventi delle pattuglie e sarebbe emersa grazie ad alcune intercettazioni telefoniche. Aspettando la fine dell’inchiesta attualmente i poliziotti sono stati destinati ad altre funzioni non operativa.

Ipotesi di reato

Il tutto sarebbe partito dalle dichiarazioni rese da tre giovani fermati dalla Polizia. Il racconto del tre nordafricani reso poi ai Carabinieri di Piacenza, sarebbe stato in contrasto son quello riportato dai verbali redatti dagli agenti della squadra volanti. Questi verbali, secondo l’indagine, potrebbero essere stati “aggiustati” e per questo l’ipotesi di reato riguarderebbe l’arresto illegale, falso in atto pubblico e calunnia.