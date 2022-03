Inchiesta su appalti e corruzione, revocati gli arresti domiciliari per Roberto Pasquali

Inchiesta su appalti e corruzione, revocati gli arresti domiciliari a Roberto Pasquali. L’ex sindaco di Bobbio era stato arrestato nell’ambito dell’operazione dei carabinieri in merito alla presunta rete di appalti truccati. Lui e altri due colleghi, Massimo Castelli, sindaco di Cerignale, e Mauro Guarnieri, sindaco di Corte Brugnatella, erano finiti in manette, accusati di aver pilotato appalti e gare in merito a opere pubbliche, avvantaggiando di fatto imprenditori “fidati”. Nello specifico, Pasquali deve rispondere di concussione. L’evolversi dell’iter processuale ha convinto il giudice per le indagini preliminari a revocare la misura degli arresti domiciliari all’ex primo cittadino di Bobbio.