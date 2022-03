Muore travolto da un treno, tragedia alla stazione di Castel San Giovanni

Tragico episodio a Castel San Giovanni, un uomo muore travolto da un treno. I fatti sono accaduti questa mattina. Secondo le prime risultanze pare che l’uomo stesse passeggiando in prossimità dei binari lungo la stazione locale. Al momento del passaggio di un treno merci proveniente da Voghera, l’anziano sarebbe stato travolto dal convoglio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma per la vittima non c’era già più nulla da fare. Restano da capire le cause di quanto accaduto: l’uomo potrebbe essere scivolato, ma non è da escludere il tragico gesto. Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario.