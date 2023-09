Incidente stradale tra un’auto e una bici alla rotonda: una donna ferita

Travolta da un’auto mentre viaggia in bicicletta, 46enne all’ospedale. I fatti sono accaduti ieri sera, 25 settembre, alla rotonda che collega via Veneto a Via Cella. La donna stava attraversando la rotatoria quando, per motivi da chiarire, una Fiat 500 l’ha investita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure del caso alla ciclista. I sanitari l’hanno poi condotta all’ospedale, non si trova in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia locale