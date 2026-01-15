Incidente sul ponte Paladini nel marzo 2025, chiusura della pista ciclopedonale per riparare i danni

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza definitiva della passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud-Ovest, nei territori comunali di Piacenza e Rottofreno.
L’intervento si è reso necessario a seguito dell’incidente accorso nel marzo 2025 quando un mezzo pesante che transitava sotto il viadotto aveva urtato l’infrastruttura ciclabile, danneggiandola e costringendo, per ragioni di sicurezza, a chiudere temporaneamente il percorso ciclopedonale. Sia l’intervento di ripristino provvisorio sia i lavori di sistemazione definitiva programmati a partire da domani sono stati e verranno realizzati nell’ambito della concessione del servizio di ripristino post-incidente.
Data l’impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione di pedoni e ciclisti durante l’esecuzione del cantiere è stata disposta l’interruzione del transito in corrispondenza della passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud Ovest, dal giorno 16/01/2025 al giorno 23/01/2025, nel territorio comunale di Piacenza e Rottofreno, per la tutela della sicurezza dell’utenza ciclopedonale.