Incidente sul ponte Paladini nel marzo 2025, chiusura della pista ciclopedonale per riparare i danni

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza definitiva della passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud-Ovest, nei territori comunali di Piacenza e Rottofreno.

L’intervento si è reso necessario a seguito dell’incidente accorso nel marzo 2025 quando un mezzo pesante che transitava sotto il viadotto aveva urtato l’infrastruttura ciclabile, danneggiandola e costringendo, per ragioni di sicurezza, a chiudere temporaneamente il percorso ciclopedonale. Sia l’intervento di ripristino provvisorio sia i lavori di sistemazione definitiva programmati a partire da domani sono stati e verranno realizzati nell’ambito della concessione del servizio di ripristino post-incidente.

Data l’impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione di pedoni e ciclisti durante l’esecuzione del cantiere è stata disposta l’interruzione del transito in corrispondenza della passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud Ovest, dal giorno 16/01/2025 al giorno 23/01/2025, nel territorio comunale di Piacenza e Rottofreno, per la tutela della sicurezza dell’utenza ciclopedonale.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy