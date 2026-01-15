Otorinolaringoiatria, Sara Ghiselli ricercatrice all’Università di Parma: “Grande orgoglio”

L’Unità operativa di Otorinolaringoiatria rafforza il proprio profilo accademico e scientifico con l’ingresso di Sara Ghiselli nel ruolo di ricercatrice dell’Università degli Studi di Parma per l’ambito di Audiologia e Foniatria. Medico in servizio nel reparto, la professionista assume un incarico che rappresenta un passaggio strategico nel percorso di integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca, completando il processo di clinicizzazione dell’unità operativa diretta dal professor Domenico Rosario Cuda.

«Questo incarico rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio – sottolinea il professor Cuda – perché costituisce l’ultimo tassello necessario per completare la clinicizzazione dell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria. Dopo il mio ingresso nel ruolo accademico, era fondamentale affiancare una seconda figura universitaria per rendere pienamente operativa la sede universitaria ulteriore dell’Ateneo di Parma e consolidare a tutti gli effetti l’assetto assistenziale, formativo e di ricerca del reparto».

Il nuovo incarico consentirà di ampliare l’offerta formativa rivolta a studenti e medici in formazione specialistica e di cogliere nuove opportunità di ricerca universitaria. «Il nostro reparto – aggiunge Cuda – conduce da molti anni importanti ricerche cliniche in ambito audiologico e otorinolaringoiatrico. Continueremo a lavorare nel solco costruito in questi anni, rafforzando ulteriormente le attività scientifiche».

Ghiselli vanta un solido percorso di formazione e ricerca. Nel 2023 ha concluso un dottorato di ricerca dedicato allo studio della fatica di ascolto nel paziente ipoacusico e ha alle spalle anni di studi e attività scientifica sui temi della sordità in età pediatrica, adulta e geriatrica, sulle protesi acustiche e sugli acufeni.

«Sono molto orgogliosa di poter intraprendere questo nuovo cammino – commenta la professionista – che rappresenta un importante traguardo personale e professionale. L’integrazione tra attività clinica, didattica e ricerca è un elemento fondamentale per sviluppare progetti scientifici con ricadute concrete sulla qualità dell’assistenza ai pazienti».

Dal punto di vista didattico, la dottoressa Ghiselli è già impegnata, insieme al professor Cuda, nelle attività di docenza del master di primo livello dell’Università di Parma dedicato all’ipoacusia infantile. Il nuovo incarico permetterà di rafforzare ulteriormente il coinvolgimento nelle attività formative universitarie e nel coordinamento di studenti e specializzandi, contribuendo alla crescita dell’Otorinolaringoiatria come sede di riferimento per la formazione e la ricerca in ambito audiologico e foniatrico.

