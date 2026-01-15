Il 2026 della Nazionale Italiana Ristoratori spicca il volo da “La Palta” di Bilegno

Si allarga alle nuove generazioni la grande famiglia della NIR, la Nazionale Italiana Ristoratori che raggruppa sotto la bandiera della solidarietà chef e imprenditori del settore della ristorazione uniti dalla passione per il calcio.

Lunedì 12 gennaio, nell’impeccabile e prestigiosa cornice del ristorante “La Palta” di Bilegno di Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza, il “Pranzo di buon auspicio” ha ospitato una settantina di persone fra ristoratori, chef, imprenditori, giornalisti e sponsor per un evento che ha rimarcato la vitalità dell’associazione, corroborata dall’ingresso di sei nuovi soci titolari di altrettante attività presenti fra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

“La NIR si amplia abbracciando forze nuove – commenta Mauro Elli, chef stellato del ristorante “Il Cantuccio” di Albavilla in provincia di Como e attuale presidente dell’associazione – che vanno a dare manforte ai veterani del gruppo. È un motivo di soddisfazione e di orgoglio per un presidente vedere seduti allo stesso tavolo tre generazioni di soci della NIR che vanno dai fondatori, oggi memoria storica del gruppo, ai tanti giovani che condividono con noi le stesse passioni per questa bellissima professione e per i valori di questo altrettanto affascinante sport”.

Il pranzo ha rappresentato l’occasione per presentare il calendario delle attività sociali del 2026 sulle quali svetta l’appuntamento per gli Europei di calcio tra le varie Nazionali dei ristoratori che si terranno dal 26 al 28 aprile in Svizzera. Riconfermata inoltre, con rinnovato impegno, la collaborazione con scuole alberghiere e istituti professionali per promuovere fra gli studenti i principi della NIR quali l’educazione alla legalità, alla corretta alimentazione e a sani stili di vita e per creare percorsi professionali che valorizzino l’alternanza tra scuola e lavoro.

“Traguardi e obiettivi che non sarebbero possibili senza il prezioso supporto dei nostri sponsor che io preferisco definire partners – spiega Elli -. Dunque grazie a Salumi Villani, Acqua Chiarella, Brunacci & Partners, Horecatech, VentiVenti, Barisèi Vini e Tommasi Vini. Il grazie di tutta la NIR va anche a Isa Mazzocchi, collega stellata del ristorante La Palta, attenta e accogliente padrona di casa con i propri familiari, attivi sia in cucina che in sala con un servizio impeccabile e una proposta di altissima qualità”.

Da segnalare, tra gli altri, al fianco di Elli anche la presenza di Martin Dal Sass, chef stellato del ristorante Talvo di Saint Moritz, dello stellato vice presidente Giancarlo Perbellini e di due “eccellenze” della cucina piacentina: Renato Besenzoni del ristorante “Da Giovanni” di Cortina d’Alseno (tra i fondatori proprio della NIR) e lo chef Filippo Chiappini Dattilo, a lungo anima e motore della celebre Antica Osteria del Teatro a Piacenza.

