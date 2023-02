La prevenzione del tumore parte anche dal cibo, incontro al Mercato Coperto di Campagna Amica

Al Mercato Coperto di Campagna Amica sabato l’incontro organizzato nella Giornata mondiale contro il cancro.

Il 4 febbraio è la Giornata mondiale contro il cancro e per contribuire a diffondere il messaggio della prevenzione e della sensibilizzazione sul tema, il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana, 17 a Piacenza ospiterà l’incontro della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, che contestualmente alla chiusura del centenario della Lilt nazionale, celebra 40 anni di attività a Piacenza.

Gli eventi avranno inizio alle 11 di sabato mattina, quando i relatori interverranno intorno al tema “La salute secondo Lilt: la prevenzione parte anche dal cibo”.

L’introduzione sarà a cura del dottor Franco Pugliese, presidente della Lilt di Piacenza. A seguire sono attesi la dottoressa Donatella Zavaroni, medico internista dell’Ausl di Piacenza e presidente dell’associazione Donne Medico, la dietista Elena Afanasyeva e il dottor Patrizio Capelli, direttore del Dipartimento di Chirurgia di Piacenza.

L’incontro si concluderà con le testimonianze dei volontari della Lilt, che racconteranno le loro preziose esperienze di assistenza e sensibilità.

L’organizzazione della giornata è curata anche dal Rotary Farnese e dall’Associazione Italiana Donne Medico.

Al termine, sarà possibile gustare al Mercato Coperto il menù del benessere, dall’antipasto al dolce, realizzato dagli chef della Lilt.

Parte del ricavato della giornata verrà devoluto alla Lilt.