Riconoscimento facciale per accedere al quiz della patente, subito scoperto un “intruso”

Il riconoscimento facciale per accedere al quiz della patente miete già la prima vittima. Almeno a Piacenza. Parliamo dell’innovativo sistema di accesso all’esame di teoria per l’acquisizione della patente, sistema di cui è dotata la motorizzazione civile dal 31 gennaio scorso. Un’innovazione introdotta a livello nazionale e quindi anche nella sede piacentina. In sostanza, il candidato all’esame si presenta di fronte a un tornello dotato di telecamera: il candidato mostra il proprio volto e il sistema riconosce e conferma l’identità dell’esaminando. A quel punto il tornello si sblocca permettendo all’allievo di accedere all’aula per il test scritto.

Riconoscimento facciale per accedere al quiz della patente

Il volto dell’esaminando, in sostanza, deve essere lo stesso della fotografia presente nei documenti ufficiali. Ebbene, proprio il 31 gennaio un ragazzo si è presentato ai tornelli della Motorizzazione di Piacenza e la voce automatica ha recitato le parole: “Volto non riconosciuto”. A quel punto il soggetto si è allontanato cercando di far finta di nulla. Nemmeno una protesta, quindi evidentemente si trattava di un “amico” più preparato del candidato originale.