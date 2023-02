Volley, Serie B – La Canottieri Ongina riparte col botto: arriva la capolista Acqui

Riparte col botto il cammino della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile che ha affrontato le due settimane di sosta previste dal calendario. Sabato alle 18 a Monticelli la formazione di Gabriele Bruni, terza forza del girone A e imbattuta in casa, ospiterà la capolista Negrini Cte Acqui, vincitrice 3-1 all’andata e che in classifica precede di quattro lunghezze i piacentini.

L’avversario

La Negrini Cte Acqui guida la classifica con 34 punti, frutto di 12 vittorie e una sola sconfitta, patita per mano del Sant’Anna Tomcar in casa. Sabato i piemontesi non potranno schierare l’ex azzurro Matteo Martino, colpito da una squalifica di due mesi, ma il roster è di altissima qualità, come testimonia anche il fresco approdo in Final four di Coppa Italia.

La classifica

Negrini Cte Acqui 34, Alto Canavese 31, Canottieri Ongina 30, Pvl Cerealterra Ciriè 27, Parella Torino 22, Npsg La Spezia 21, Mercatò Alba 20, Sant’Anna tomcar 19, Colombo Volley Genova 15, Cus Genova, Zephyr Mulattieri 14, Novi 13, Fenera Chieri 76 8, Fas Albisola 5.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.