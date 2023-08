Dai regimi nazifascisti alla situazione attuale, incontro con Anpi giovedì 24 agosto a Ponte dell’Olio

L’ANPI Val Nure ha organizzato un’iniziativa per un incontro di particolare rilievo riguardante i regimi nazifascisti con riflessioni che portano alla situazione attuale, confermando il convincimento che chi non conosce il passato non può capire bene il presente. La serata metterà in dialogo tre importanti persone di diverso profilo culturale su un tema che le accomuna: la necessità della riconciliazione pur nella memoria di fatti tragici di eri e di oggi.

Udo Surer

Il dramma rielaborato da Udo Surer dopo la scoperta della partecipazione del padre alle stragi naziste in Lunigiana nel settembre-ottobre 1944 sarà al centro dell’attenzione per la nobiltà e la sofferenza del suo impegno a ritornare ogni anno sui luoghi delle stragi per incontrare i familiari delle vittime e a impegnarsi contro il razzismo, generato da un’ideologia di suprematismo e sua volta generante crimini contro l’umanità.

Domenico Quirico

Egli troverà davanti a sè Domenico Quirico, che ha voluto esplorare anche a rischio della sua vita la condizione umana dei migranti, che fuggono dalle guerre e dalla fame nella speranza di una salvezza singola e di intere famiglie in Europa; egli, per comprendere o strazio di intere popolazioni africane o asiatiche, si è unito a loro sui barconi per sperimentare personalmente i trattamenti, le discriminazioni e i pericoli a cui sono sottoposti.

Don Roberto Tagliaferri

Don Roberto Tagliaferri, parroco di Scipione, ma soprattutto teologo e docente a Padova, tratta i fenomeni culturali che destabilizzano l’Occidente e il cristianesimo, tenta di interfacciare i punti critici che agitano la Chiesa e il mondo contemporaneo alle prese con la complessità e con la fine del positivismo, che riduce le problematiche e si fonda solo sull’uomo. Ha evidenziato il “fattore A”, cioè la variabile antropologica nei sacramenti, che è diventato un elemento centrale nella teologia.

Pietro Visconti, direttore di Libertà, condurrà l’incontro. Attento ai temi relativi alle disuguaglianze sociali e alle grandi contraddizioni e ingiustizie di questo tempo, sempre impegnato per la promozione della solidarietà ha accettato di presenziare con interesse e convinzione.

IL PROGRAMMA

L’ingresso è libero