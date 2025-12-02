I risultati del governo Meloni e le sfide future, incontro con Fratelli d’Italia il 5 dicembre

“A tre anni dall’insediamento del Governo Meloni abbiamo ritenuto particolarmente importante organizzare un appuntamento aperto a tutti dove illustrare risultati concreti perseguiti, le prospettive e le idee per il futuro” lo scrive in una nota il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, annunciando l’iniziativa pubblica “Una concreta credibilità”, in programma venerdì 5 dicembre alle ore 21.00 presso il Best Western Park Hotel di Piacenza, in Strada Valnure 7.
“Un appuntamento – rimarcano i locali esponenti del partito di Giorgia Meloni – che assume ulteriore significato anche in forza del primo anno di attività dell’on. Tommaso Foti nel ruolo di Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, mandato per l’appunto iniziato a dicembre 2024, nonché incarico che lo vede impegnato su dossier strategici per l’Italia e per il territorio emiliano-piacentino”.
“Sarà un momento di analisi, ma anche di condivisione – osserva ancora il Coordinamento – per restituire ai cittadini un quadro chiaro su ciò che è stato fatto e sulle priorità che guideranno la nostra azione nei prossimi mesi. Ad animare la serata, che sarà condotta dal Vice-presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna Giancarlo Tagliaferri, oltre al Ministro Tommaso Foti, sarà presente in qualità di ospite l’ on. Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, nonché presenza storicamente attiva e vicina alla federazione di Fratelli d’Italia Piacenza.
“Il nostro territorio si conferma luogo di dialogo e partecipazione – conclude il Coordinamento provinciale di FdI – e questo appuntamento si inserisce pienamente nella nostra volontà di mantenere un confronto costante con cittadini, amministratori e realtà territoriali che guardano con attenzione al percorso del Governo Meloni”.