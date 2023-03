Incontro sull’ospedale, il Sindaco: “Impossibile ristrutturare l’attuale, se anche medici non vengono ascoltati allora il dialogo è impossibile”. Ridella: “Non abbiamo cambiato idea” – AUDIO

Cappella Ducale gremita per l’incontro pubblico tra Ausl, amministrazione comunale e comitato “Salviamo l’ospedale”. Un incontro durante il quale i referenti del comitato, guidati da Augusto Ridella, hanno esposto le motivazioni della propria contrarietà alla costruzione del nuovo nosocomio.

“La ristrutturazione è arrivata al massimo, più di così non si può fare dopo tutti gli interventi che sono stati fatti negli anni. Lo dicono gli stessi funzionari dell’Ausl, lo dicono gli stessi medici. Inoltre è impensabile ristrutturare un ospedale con i pazienti all’interno”, commenta il sindaco Katia Tarasconi.

“Considerando che sono otto anni che ne stiamo parlando, se avessimo iniziato subito oggi avremmo l’ospedale nuovo. Mi dispiace perché non si è trattato di un vero dibattito pubblico, ma chi è venuto è venuto con una idea fissa. Sono intervenuti coloro che l’ospedale lo vivono, coloro che ci lavorano, coloro che ci operano, i medici, gli operatori, hanno esposto motivazioni molto convincenti, hanno spiegato molto bene i motivi per cui abbiamo bisogno di un nuovo ospedale. Ma se non si vuole ascoltare e comprendere ciò che viene spiegato, è chiaro che le posizioni poi non cambino. Difficile che si riesca a trovare un punto di incontro. Ci serve una struttura al passo coi tempi, che vada verso la medicina moderna.”, continua il primo cittadino.

“Io speravo che medici – commenta invece l’Avvocato Augusto Ridella – progettisti e direttore generale dell’Ausl mi convincessero della necessità di costruire un nuovo ospedale, mi avrebbero tolto un dubbio e un problema, ma purtroppo non è stato così. Ciò che è emerso è che l’ospedale attuale è a pezzi, un ospedale che non può andare avanti così. Quindi è ancora più attuale ciò che diciamo noi: è urgente ristrutturarlo, lo hanno detto gli stessi addetti ai lavori, maggior ragione perché non possiamo aspettare dieci anni”.

Inoltre – prosegue Ridella – si può ampliare, abbellire e rigenerare l’attuale struttura con una cifra molto più bassa a quella che serve per costruire un nuovo ospedale. Non servono 260 milioni Euro, ma molto meno. Magari in questo modo riusciamo a trovare spazio anche in via Taverna per le aule dell’Università di Medicina in lingua inglese.