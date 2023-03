Piacenza in fiore domenica 26 marzo. Centro storico invaso da fiori, moda e spettacoli – AUDIO

Piacenza in fiore 2023 si appresta a sbocciare nel fine settimana con tutti i colori della primavera appena arrivata. Domenica 26 marzo dal mattino al tardo pomeriggio, appuntamento in Piazza Duomo, Piazza Cavalli, Piazzetta Plebiscito. Una passeggiata nel centro storico di Piacenza, partendo dal florovivaismo passando per la creatività e le ultime tendenze della moda, senza trascurare l’enogastronomia.

Non mancheranno suggestivi spettacoli come una meravigliosa parata poetico-sensoriale e la guerrilla flowers nelle vie piacentine. Tra le tante iniziative, sono previsti anche i laboratori per grandi e piccini e le visite guidate culturali nei musei cittadini.

Il 26 marzo, Piacenza in fiore, sarà l’occasione per condividere l’importante tema della sostenibilità.

Questa mattina l’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, nel corso della quale sono intervenuti gli assessori Simone Fornasari, Serena Groppelli e Mario Dadati, accanto agli organizzatori: Mercanti di Qualità con la presidente del Consorzio Gloriana Tironi, Roberta Abbatangelo e Ambra Visconti di Rara Digital Boutique.

Gloriana Tironi Presidente Associane Mercanti di qualità

Piacenza in Fiore, le novità

Gloriana Tironi presidente del consorzio Mercanti di Qualità ha illustrato le novità:”Il fulcro della manifestazione sarà Piazza Duomo dove si troveranno i florovivaisti quest’anno oltre alla imprese locali ci saranno aziende da Trento e Brescia, spazio poi all’enogastronomia e all’artigianato, non mancheranno in piazza Cavalli i banchi dei Mercanti di Qualità”.

Piacenza in Fiore si snoderà inoltre su via Legnano e via Roma dove ci sarà il mercatino che anticiperà la sua data abituale, da aggiungere anche il coinvolgimento di piazzetta Plebiscito con gli Apicoltori e i loro prodotti con la collaborazione di Coldiretti – Campagna Amica.

Roberta Abatangelo e Ambra Visconti

Piacenza in Fiore, le curiosità

Roberta Abatangelo di Rara Comunicazione ha illustrato alcune curiosità:”Domenica mattina a partire dalle 10 ci sarà la sfilata delle biciclette vintage, che abbiamo avuto in prestito dalla ciclo officina Pignone, dall’associazione Velolento in collaborazione con la Fiab Piacenza. Sono 15 biciclette che sono state addobbate dalla flower designer Patrizia Tavani di Arata Garden che sono già visibili nelle vetrine di alcuni negozi del centro”.

Ma non è tutto, da segnalare anche la parata poetico sensoriale Fleur, che è poi uno spettacolo di grande impatto poetico emozionale e la Guerilla Flowers, un evento a sorpresa a tema floreale con le creazioni di Patrizia Tavani.

I luoghi della cultura

Saranno tre i luoghi della cultura coinvolti, Palazzo Farnese dove si terranno due visite guidate alla nuovissima collezione appena inaugurata con degli allestimenti realizzati con delle nature morte.

Al Kronos il museo della cattedrale si terrà un laboratorio creativo attraverso una “escape room” di primavera con un evento dal titolo: il curioso caso del cercatore di fiori.

Nel pomeriggio ci sarà un incontro culturale dedicato alla bicicletta dal titolo: Da Don Camillo a Don Matteo parroci a due ruote.

Alla Galleria Ricci Oddi protagonista il laboratorio di tessitura botanica, Tra il Glicine e il Melograno a cura della restauratrice specializzata in manufatti tessili Tiziana Benzi

Ascolta l’intervista a Gloriana, Roberta e Ambra

Un evento bello, colorato di valore

Ambra Visconti di Rara Comunicazione racconta le peculiarità della manifestazione:

”Abbiamo immaginato un evento che doveva essere esteticamente bello ma anche colorato e sostenibile, quindi vettore di un messaggio di valore”. L’idea è stata da subito quella di dare un’anima all’evento che non fosse solo commerciale. Per questo sono coinvolti valori come ambiente, sostenibilità e cultura.

Ambiente, perché Piacenza in Fiore è un progetto sostenibile che ha coinvolto il settore del florovivaismo. Settore che rappresenta il rispetto dell’ambiente e biodiversità per questo non vedremo solo fiori ma anche apicultori e creativi che realizzano le loro opere con materiali di riciclo.

Piacenza in Fiore – le informazioni

Tutte le informazioni per Piacenza in Fiore sulla pagina Facebook dei Mercanti di Qualità Piacenza e quelle di Piacenza in Fiore operative da questa edizione.

L’evento è organizzato dal Consorzio Mercanti di Qualità e da RARA Digital Boutique. Sponsor ell’evento: Confcommercio Piacenza, Vita in Centro a Piacenza, Banca di Piacenza, Coldiretti Piacenza, Metronotte Vigilanza e T.R.S. Ecologia. Sponsor tecnici: Arata Garden Vivai e Radio Sound Piacenza/Piacenza24.

Limitazioni al traffico

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione “Piacenza in fiore”, nella giornata di domenica 26 marzo si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Dalle 6 alle 20.30 sarà vietata la circolazione, ad eccezione di residenti, dimoranti, fruitori di posti auto privati e mezzi di soccorso, in:

via Chiapponi tra via Sopramuro e piazza Duomo, in via Daveri, via Savini. Via San Donnino, nel tratto di via Sopramuro tra via Savini e via Frasi. Nel tratto di via Romagnosi tra via Carducci e piazza Duomo, in vicolo del Pavone e vicolo San Giuliano.

Il provvedimento per tutti, in piazza Duomo, via Cavour (da via Romagnosi a via XX Settembre), lungo i lati Nord ed Est di piazza Cavalli.

In piazza Mercanti, nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra largo Battisti e piazza Cavalli, in via Pace (tra vicolo del Tarocco e i chiostrini del Duomo), in via Legnano e vicolo Pazzarelli.

I mezzi del trasporto pubblico locale potranno transitare lungo le direttrici via Cavour-via Roma verso via Borghetto e da corso Garibaldi verso piazza Sant’Antonino.

Sarà in vigore dalle 6 alle 24 di domenica 26 marzo il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Legnano, via Pace, piazza Duomo, via Cavour (nel tratto tra via Romagnosi e via XX Settembre) e via Daveri (ad eccezione del tratto chiuso).

Gli espositori potranno posteggiare i propri veicoli, provvisti di apposito contrassegno identificativo, utilizzando i 20 stalli riservati ai Chiostri del Duomo o i 25 riservati nel parcheggio di viale Malta.