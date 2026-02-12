San Valentino, a Piacenza arriva “Innamorati del Gusto” con Campagna Amica e Terranostra

L’amore per il territorio incontra la passione per la buona tavola. In occasione di San Valentino, Coldiretti Piacenza promuove un week-end dedicato alla qualità, alla sostenibilità e all’autenticità, celebrando il legame tra gli innamorati e le eccellenze piacentine.

Al Mercato Coperto: “Innamorati del Gusto!”

Il cuore delle celebrazioni sarà il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza. Sabato 14 febbraio, dalle 9:00 alle 15:00, i visitatori potranno immergersi nell’evento “Innamorati del Gusto!”. Sarà l’occasione perfetta per chi cerca un regalo autentico: dai cesti con i sapori della nostra terra all’atmosfera magica creata dai produttori locali, pronti a raccontare il valore del cibo vero e a Km zero. Menù a tema anche per chi sceglierà il Mercato Coperto a pranzo. Info e prenotazioni al 335-5330455.

La rivincita del fiore italiano

Non solo cibo: San Valentino 2026 segna la riscossa del settore florovivaistico nazionale. Secondo l’analisi di Coldiretti, l’omaggio floreale resta il regalo preferito dal 56% degli italiani, che quest’anno scelgono la sostenibilità.

Dal ranuncolo alla violaciocca – spiega Coldiretti – gli innamorati preferiscono la freschezza e l’etica del fiore Made in Italy rispetto alle rose d’importazione, sostenendo un settore nazionale che vale 3,3 miliardi di euro.

San Valentino negli Agriturismi Terranostra

Per chi desidera una serata romantica immersa nella natura, gli agriturismi piacentini di Terranostra propongono esperienze indimenticabili:

Podere Palazzo Illica (Castell’Arquato): Dal 13 al 15 febbraio, pacchetti speciali con cene a tema e soggiorni. Domenica 15, esclusiva degustazione di vini “nella Bolla” in collaborazione con l’Azienda Vitivinicola Marino Barani e Figli.

Dal 13 al 15 febbraio, pacchetti speciali con cene a tema e soggiorni. Domenica 15, esclusiva degustazione di vini “nella Bolla” in collaborazione con l’Azienda Vitivinicola Marino Barani e Figli. Agriturismo Tenuta Casteldardo (Besenzone): Il 14 febbraio, una cena romantica di San Valentino.

Il 14 febbraio, una cena romantica di San Valentino. Agriturismo Il Viandante (Borgonovo Val Tidone): Il 14 febbraio, menù speciale per celebrare la festa degli innamorati con i sapori della tradizione.

Gli interessati possono contattare direttamente le strutture. Per i più piccoli il Carnevale!

Coldiretti Piacenza guarda già al martedì grasso. Martedì 17 febbraio alle ore 17:00, presso il Mercato Coperto di via Farnesiana, si terrà il laboratorio creativo per bambini “Mascherine di Carnevale”, in collaborazione con la Cartolibreria La Bussandri. Un pomeriggio di divertimento per imparare l’arte del riciclo e della manualità. Iscrizioni obbligatorie sul sito: mercatoviafarnesiana.it

