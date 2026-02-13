Sasso Marconi – Piacenza: ai biancorossi serve ritrovare l’entusiasmo

Nell’arco di poco più di un mese si sono sgretolate le speranze di promozione del Piacenza Calcio. Dopo l’entusiasmante finale del girone di andata, caratterizzato dalle tante reti consecutive di D’Agostino il girone di ritorno lasciava ben sperare, anche in considerazione dell’arrivo di un attaccante importante come Manuzzi, a cui successivamente si sono aggiunti giocatori del calibro di De Vitis e Ganz. Purtroppo gli uomini di Franzini hanno fallito i due scontri diretti con Desenzano e Pistoiese. Il ko di domenica scorsa contro una squadra sulla carta abbordabile come il Sangiuliano City mette di fatto la parola fine ai sogni di gloria degli emiliani, che però ora non dovranno perdere le motivazioni per non rischiare di finire anche fuori dai play-off.

L’uomo che aveva riacceso l’entusiasmo la scorsa estate, ossia Arnaldo Franzini, è tornato ad essere un elemento divisivo all’interno della tifoseria piacentina, come ha giustamente sottolineato Andrea Amorini nei suoi “Punti di vista” I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Piacenza – Sangiuliano 2-3: “A febbraio siamo già fuori dai giochi” – VIDEO



Il tecnico, apertamente contestato assieme alla sua squadra dal pubblico, spazientito dopo l’ennesimo risultato negativo, è stato poi prontamente difeso dalla società che si è espressa per mezzo del Direttore Generale Francesco Fiorani. Non banali le sue parole, che hanno lanciato un messaggio chiaro e tondo a tutto il mondo biancorosso: Arnaldo Franzini sarà l’allenatore del Piacenza per questa stagione e anche per il prossimo anno e non è in discussione, anzi attorno al mister si costruirà il nuovo Piacenza. Fiorani dopo Piacenza – Sangiuliano 2-3: “La contestazione è giusta, vogliamo riconquistare i tifosi una partita alla volta. Franzini? L’allenatore è al centro del nostro futuro” – AUDIO

Al tecnico, che non avrà più le pressioni della vittoria del campionato, restano compiti molto delicati: ricompattare il rapporto con la tifoseria attraverso le vittorie, per ricreare un ambiente omogeneo è la base per poter costruire qualcosa di importante per la prossima stagione. Il secondo aspetto, come già sottolineato, sono gli stimoli. Una squadra come il Piacenza, che ha sempre dimostrato di dover girare a mille per ottenere risultati rischia il tracollo ora che l’obiettivo principale della stagione pare definitivamente scemato. Il terzo punto, ancora più complesso, è capire quale dei giocatori a disposizione è effettivamente da Piacenza Calcio, perché è chiaro che certi errori di mercato non possano più essere commessi e che, inevitabilmente, molte scelte passeranno direttamente dal tecnico.



I biancorossi si preparano quindi alla trasferta di Sasso Marconi a caccia di un successo che manca da due turni. I bolognesi sono reduci dall’ottimo pareggio interno con la Pro Sesto ed in piena lotta per la salvezza. I gialloblù di mister Farneti sono al 14esimo posto, in piena zona play out a -4 dalla zona salvezza. Al “Garilli” lo scorso 12 ottobre misero paura al Piacenza, passando in vantaggio dopo 9′ con Gamberini, poi Taugourdeau e Lordkipandize ribaltarono il risultato negli ultimi 20 minuti. Il Sasso Marconi non vince dal 4 di gennaio, quando, ironia della sorte, riuscì a superare per 3-1 proprio il Sangiuliano. Da allora 3 pareggi, raccolti tutti paradossalmente fuoricasa e due sconfitte interne per mano di Pro Palazzolo e Pistoiese.

La probabile formazione

Piacenza 4-3-1-2 con rombo: Ribero, Cabri, Martinelli, Sbardella, Bertin, De Vitis, Putzolu, Poledri, Campagna, Mustacchio, Manuzzi. All. Franzini

La 24esima di serie D, girone D

Sabato 14 febbraio, ore 14:30

Imolese – Progresso

Sangiuliano – Lentigione

Sabato 14 febbraio, ore 17:30

Pistoiese – Tuttocuoio

Domenica 15 febbraio, ore 14:30

Sasso Marconi – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Cittadella Vis Modena – Pro Sesto

Desenzano – Trevigliese

Pro Palazzolo – Correggese

Rovato – Sant’Angelo

Tropical Coriano – Crema

La classifica

Desenzano 50, Lentigione 49; Pistoiese 47; Pro Sesto 44; Piacenza 42; Cittadella Vis Modena 39; Rovato Vetrovese 35; Pro Palazzolo e Sangiuliano 34; Crema 31; Sant’Angelo 27; Progresso 26; Correggese e Sasso Marconi 23; Imolese 20; Trevigliese 16, Tropical Coriano 15, Tuttocuoio 7



Il Piacenza è sempre più fuori dai giochi. Chi vincerà il campionato di serie D? Le statistiche AI dicono Desenzano o Pistoiese, ai biancorossi meno del 5% di possibilità

