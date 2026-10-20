Intelligenza artificiale e apprendimento, un workshop all’Università Cattolica

Il 22 ottobre 2026, dalle ore 9 alle 12.30, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza ospiterà il workshop “Intelligenza artificiale e apprendimento: minaccia cognitiva o leva per la crescita?”, promosso nell’ambito delle attività di AIDEA.
L’incontro approfondirà le opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale nella formazione, con particolare attenzione alla possibilità che un uso eccessivo riduca l’autonomia di pensiero e le capacità critiche degli studenti.
Attraverso gli interventi di esperti del mondo universitario e professionale, tra cui rappresentanti di Deloitte, Jakala e Accenture, si discuteranno strategie per integrare l’IA nell’apprendimento senza compromettere lo sviluppo delle competenze cognitive.
L’evento, rivolto a docenti, membri AIDEA e responsabili delle risorse umane, sarà accessibile anche online tramite Cisco Webex.