Pazienza Stabile, terminata la mostra con le opere di Blessing Calciati: quasi 700 visitatori

È di quasi 700 visitatori il bilancio finale di Pazienza stabile che, nella Sala espositiva di Palazzo Rota Pisaroni a Piacenza, ha visto in mostra 25 opere di Blessing Calciati con la curatela di Alberto Olivetti, docente di Estetica e autore di numerosi scritti di critica d’arte.

La mostra ha aperto i battenti venerdì 25 settembre, in contemporanea con la quarta edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, per poi proseguire sino a domenica 11 ottobre.

Alberto Olivetti racconta la pittura di Blessing Calciati

“È una pittura che si esalta in abbaglianti cromatismi a contrasto entro i quali si muovono i contorni dei volti, o delle figure appena delineate, o degli animali. Sagome che emergono o si nascondono entro i dinamismi impressi in una manteca sapientemente emulsionata, padroneggiata. Hai un impasto di pigmenti e, se bene osservi, scopri che è il risultato di un gesto reiterato, come un rullare, o un tamburellare. Un condurre il pennello che si mantiene in una sua riconoscibile ritmica musicale”.

È uno dei passaggi più significativi dell’introduzione alla mostra di Olivetti, la cui curatela si è avvalsa del contributo di Sandra Bozzarelli, gallerista, e di Giovanni Crotti, divulgatore d’arte, oltre che il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e di Finanziaria Risorgimento srl, realtà legata al MiM Castello di San Pietro in Cerro, dove è esposta un’opera di Blessing Calciati.

Il catalogo delle opere, il contributo di Riccardo Muti e le poesie dell’artista

L’evento espositivo include anche il catalogo di tutte le opere di pittura di Blessing Calciati, edito da Dario Cimorelli Editore e contenente anche un intervento del Maestro Riccardo Muti, e ancora un prezioso video curato da Daniel Bozzarelli e tanti oggetti appartenuti all’artista, in mostra anche con una emotivamente forte silloge di poesie, parte di un corpus che si aggira sul migliaio.

Arte, terapia e salute mentale al Festival del Pensare Contemporaneo

Tanti anche gli eventi legati alla mostra.

Domenica 27 settembre, durante il Festival del Pensare Contemporaneo, nel Cortile di Palazzo Rota Pisaroni, con la moderazione della giornalista Marzia Foletti, il curatore Alberto Olivetti, lo psichiatra e psicoanalista Mario Colucci e Giulia Bergamaschi, autrice del saggio “Ci salverà la terapia? Attraversare la salute mentale”, hanno discusso sulle possibili connessioni tra arte, terapia e salute mentale.

“Poesia Pittura Politica”, il confronto con Bersani, Castellina e Chiara Ingrao

Mercoledì 7 ottobre, presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, si è parlato di “Poesia Pittura Politica”, una tavola rotonda concepita come occasione di confronto tra esperienze, sensibilità e generazioni diverse, nel segno della vicenda personale di Blessing Calciati e della sua ricerca artistica.

Ne hanno discusso, oltre ad Alberto Olivetti, Luciana Castellina, già parlamentare italiana ed europea, giornalista e scrittrice, Pier Luigi Bersani, già parlamentare italiano ed europeo e presidente dell’ISREC di Piacenza, Eva Mazzoni, laureanda magistrale in Sociologia a Padova, Gladys Homedje, infermiera dell’associazione afrodiscendente Roots di Ravenna, Yasmine Faouzi, laureata in Scienze politiche e funzionaria della Pubblica amministrazione, e Chiara Ingrao, già parlamentare italiana e scrittrice, autrice del libro La vita è un profumo (Baldini+Castoldi, 2025) insieme a Giovanna e Blessing Calciati.

Il finissage a Palazzo Rota Pisaroni con il reading di “La vita è un profumo”

E ancora, domenica 11 ottobre, si è tenuto nel Cortile di Palazzo Rota Pisaroni, il finissage evento con reading dal libro “La vita è un profumo” a cura di Donatella Allegro, Alessandra Ramelli ed Evelyn Cantini, con musiche di Daniele Branchini.

Le prossime tappe della mostra tra San Pietro in Cerro, Medesano, Spoleto, Perugia e Roma

Gli organizzatori comunicano che la mostra avrà ulteriori sedi espositive, tra le quali sono citate la Sala dei Drappi del Castello di San Pietro in Cerro, Medesano (PR), Spoleto, Perugia e Roma.

Alcuni quadri di Blessing sono stati esposti il 15 e il 16 ottobre a Ferrara ed a Ravenna in occasione della presentazione del libro “La vita è un profumo”.

“Dai sogni di Blessing al tuo”, il progetto a sostegno delle giovani donne

Tra i tanti lasciti di Blessing Calciati, va infine citato il progetto “Dai sogni di Blessing al tuo”, che supporta giovani donne a realizzare un sogno che le aiuti a diventare “libere, indipendenti e buone”.

Informazioni sul libro, sulla pittura, sulla poesia e sulla vita di Blessing sono riportate nel sito www.improntediblessing.it