Interno verde cerca giovani under 30 amanti dei giardini a Piacenza

Interno verde cerca giovani amanti dei giardini basta avere meno di trent’anni ed essere appassionati di giardini e giardinetti, alberi secolari, orti aromatici e pareti di rampicanti, necessaria anche una buona dose di curiosità.

Interno verde per gli studenti di Piacenza

La proposta è dedicata agli studenti under30 che vivono a Piacenza di partecipare attivamente al festival che sabato 11 e domenica 12 maggio aprirà eccezionalmente al pubblico i giardini più suggestivi della città.

Interno verde i partecipanti alla prima edizione

Chi ha partecipato alla prima edizione dell’evento, che ha debuttato a Piacenza lo scorso giugno, l’avrà sicuramente già notato: il cuore di Interno Verde è la comunità, la relazione che attraverso l’interesse per i giardini si riesce ad allacciare con il tessuto sociale del territorio. E in questo processo il ruolo dei volontari è fondamentale: primo motore del festival, si impegnano per custodire gli spazi e fornire informazioni di carattere botanico, storico e architettonico ai visitatori, invitandoli a guardare la città da una nuova prospettiva.

Interno verde la responsabile dell’iniziativa

“La generosità di chi mette a disposizione il proprio tempo non è mai banale, non è mai scontata, e rappresenta il vero valore aggiunto della manifestazione – spiega Licia Vignotto, responsabile dell’iniziativa – grazie già da ora a tutte le ragazze e i ragazzi che, insieme a noi, renderanno possibile un appuntamento così speciale. Sarà una bella occasione per conoscere coetanei che frequentano altri atenei, per entrare davvero in contatto con l’anima più rigogliosa e intima del centro storico, e ovviamente per divertirsi, trascorrere un weekend originale, all’insegna della natura e della bellezza”.

I Candidati

Per candidarsi è sufficiente compilare il modulo online pubblicato nella pagina staff del sito www.internoverde.it, dove si trovano tutte le informazioni utili per conoscere più nel dettaglio l’attività proposta. Per saperne di più: staff@internoverde.it telefono 3348318497.

Progetto youngERcard

I volontari saranno coinvolti grazie al progetto youngERcard, curato dalla Regione Emilia-Romagna per promuovere tra le nuove generazioni esperienze di cittadinanza attiva. Per gli studenti delle scuole superiori sono state invece formulate speciali convenzioni, che coinvolgono il Liceo Colombini, il Campus Raineri Marcora, l’Istituto Casali e l’Istituto Volta di Castel San Giovanni.

Interno verde i patrocini

Interno Verde è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Piacenza, dall’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, dall’Associazione Nazionale Pubblici Giardini, dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia.