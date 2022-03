Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei previsti lavori di consolidamento del corpo stradale e pavimentazione lungo la Strada Provinciale n. 65 di Caldarola nel territorio comunale di Piozzano. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 65 di Caldarola, dall’intersezione con la Strada comunale per San Gabriele alla progressiva km 2+200 circa all’intersezione con la Strada Ripe alla progressiva km 6+250 circa, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, dal giorno 28.03.2022 al giorno 29.04.2022, per tutte le categorie di veicoli (ad eccezione dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza).