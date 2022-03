Provvedimenti alla circolazione nelle vie Campagna, Trebbia, Monte Carevolo e Pietro Cella

Si comunica che, per dare modo alle maestranze di Iren di effettuare lavori di scavo, dalle 8.45 alle 19 di domani, giovedì 24 marzo, in via Campagna, nel tratto compreso tra l’incrocio con piazza Borgo e quello con via San Tomaso, è istituito il divieto di circolazione. Per tutta la giornata, sarà inoltre disabilitata la telecamera di controllo posta in piazza Borgo.

Inoltre, per consentire l’effettuazione dei lavori di sistemazione della pavimentazione bituminosa, dalle 14 alle 18 di domani, giovedì 24 marzo, in via Trebbia, nel tratto in prossimità di via Olgisio, è istituito il divieto di circolazione per tutti i mezzi del trasporto pubblico locale, mentre dalle 8.30 alle 18 nel periodo compreso tra lunedì 28 marzo e venerdì 1 aprile, in via Monte Carevolo, sono istituiti i divieti di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati della carreggiata nei tratti delimitati dall’apposita segnaletica di cantiere.

Infine, per consentire l’effettuazione di lavori edili presso uno stabile, dalla mezzanotte di domenica 27 marzo alle ore 23 di venerdì 8 aprile, in via Pietro Cella, nel tratto di pista ciclabile in prossimità del civico 74a, è istituito il divieto di circolazione.