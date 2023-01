Strada Provinciale n. 62 di Orezzoli, interruzione della circolazione stradale nel territorio del comune di Ottone

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che la Città Metropolitana di Genova, con ordinanza n. 08/2023, ha interdetto temporaneamente la circolazione veicolare lungo la Strada Provinciale n. 72 di Alpepiana nel tratto compreso tra le progressive km 6+500 e km 11+669 (fine strada), a causa delle precipitazioni nevose, fino al ripristino delle condizioni di transitabilità, nel territorio del Comune di Rezzoaglio.

La Strada Provinciale n. 72 di Alpepiana al km 11+669 (fine strada) prosegue in Provincia di Piacenza lungo la Strada Provinciale n. 62 di Orezzoli, ma la chiusura della Strada Provinciale n. 72 non consente sbocchi alla Strada Provinciale n. 62 di Orezzoli.

Precisato che lungo il tratto in esame non sono presenti unità abitative e attività commerciali che richiedono la continuità di collegamento durante il periodo invernale, data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo si dispone l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 62 di Orezzoli, dall’intersezione con la strada comunale per Bussego (km 6+700) al Confine con la città metropolitana di Genova (km 9+750), nel territorio del comune di Ottone, a decorrere dalla data odierna fino al ripristino delle condizioni di transitabilità.