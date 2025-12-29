Intervento della Polizia in Viale Dante per fermare due donne ubriache. I fatti sono accaduti durante il fine settimana a Piacenza.

Sabato sera una 40enne in stato di ebbrezza ha prima infastidito i clienti di un locale, poi una volta allontanata ha ripetuto i gesti in un altro bar, dove avrebbe minacciato i presenti anche con uno sgabello. Sul posto è intervenuta la Polizia e un ambulanza che ha accompagnato la donna in ospedale.

Situazione simile in zona anche domenica mattina con una ragazza che ha infastidito i clienti di due bar. Anche in questo caso sono state allertate le forze dell’ordine.

