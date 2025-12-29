Intervento della Polizia in Viale Dante per fermare due donne ubriache

29 Dicembre 2025
Intervento della Polizia in Viale Dante per fermare due donne ubriache
Intervento della Polizia in Viale Dante per fermare due donne ubriache. I fatti sono accaduti durante il fine settimana a Piacenza.

Sabato sera una 40enne in stato di ebbrezza ha prima infastidito i clienti di un locale, poi una volta allontanata ha ripetuto i gesti in un altro bar, dove avrebbe minacciato i presenti anche con uno sgabello. Sul posto è intervenuta la Polizia e un ambulanza che ha accompagnato la donna in ospedale.

Situazione simile in zona anche domenica mattina con una ragazza che ha infastidito i clienti di due bar. Anche in questo caso sono state allertate le forze dell’ordine.

