Inserimento e permanenza al lavoro delle persone con disabilità, oltre 900mila Euro a Piacenza per il percorso di formazione

Imparare a gestire le merci nel magazzino di un negozio, lavorare alla cassa di un supermercato, diventare esperti nel servizio di pulizia di spazi e ambienti, perfezionare le competenze nell’allestimento, preparazione e distribuzione di pasti e bevande. Sono solo alcuni dei percorsi di formazione per l’occupazione delle persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato, che la Regione Emilia-Romagna supporta con un nuovo finanziamento di 15 milioni di euro.

Le risorse disponibili sono state determinate per ciascun ambito territoriale tenendo conto sia della numerosità, sia delle caratteristiche della potenziale utenza, destineranno quindi 960.795 euro al collocamento mirato di Piacenza.

Uno stanziamento importante, diretto ai nove Uffici provinciali del collocamento mirato, che attraverso corsi di formazione potranno continuare a garantire una serie di obiettivi alle persone con disabilità. Favorire l’accesso al lavoro a chi è in cerca di occupazione, innanzitutto, ma anche offrire ulteriore qualificazione a chi sta già lavorando, o migliorare le proprie competenze nell’ambito della professione che si sta svolgendo. E ancora, garantire percorsi di formazione a chi, già occupato, vuole allargare il fronte delle proprie capacità professionali anche in vista di eventuali cambiamenti.

Un ventaglio di opportunità molto ampio che, oltre ai percorsi già citati, ne comprende anche altri, quali la formazione per operatori del verde, gli addetti alle calzature la gestione delle informazioni turistiche e la configurazione sistemi e dispositivi hardware e software, e altri ancora.

“Orientamento, formazione e lavoro, sono strumenti potenti di inclusione sociale- sottolinea l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia -. È con questa convinzione che la Regione programma un’offerta di interventi orientativi, formativi e per il lavoro rivolti alle persone con disabilità che vivono in Emilia-Romagna e siano in cerca di lavoro o già occupate. Mettiamo a disposizione interventi di sostegno per garantire loro la possibilità di partecipare con successo a qualunque offerta formativa approvata, finanziata e autorizzata dalla Regione. Anche così sosteniamo il pieno diritto al lavoro e alla buona occupazione di tutte e tutti, nessuno escluso”.

I progetti formativi saranno realizzati prevedendo risposte adeguate e personalizzate, tenendo conto delle caratteristiche, delle aspettative, delle attitudini delle persone e privilegiando modalità flessibili e rispettose delle esigenze degli utenti, al fine di consentire una piena fruizione delle diverse opportunità previste.

