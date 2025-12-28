Serie B – La volata finale non basta, Agrigento batte Bakery 83-80

Sconfitta siciliana nell’ultima gara del 2025 per Bakery Piacenza, che viene superata 83-80 sul campo di Moncada Energy Agrigento al termine di una partita molto intesa. Ottimo l’approccio biancorosso nei primi due quarti, comandati dagli ospiti nel punteggio. La reazione dopo un terzo quarto non semplice non è però sufficiente agli uomini di Salvemini per completare la rimonta nei secondi finali. Bakery che sfiora l’aggancio dopo l’ultima tripla di un Bocconcelli in grande forma, con 24 punti a referto.

La cronaca della gara

La Bakery si fa sentire già in partenza: Bocconcelli e Dore firmano lo 0-4, Ricci e Abba (dai liberi) allungano sul 2-8. La tripla di Dore sull’assist di Bocconcelli vale il +7 biancorosso (4-11), ma Agrigento si rimette al passo con Grani e Conti: 14-15 a fine primo quarto.

Orrego completa la rimonta di casa con una tripla, la Bakery si affida a Bocconcelli sempre da fuori per i nuovi sorpassi, con i liberi di Zampogna a pareggiare a quota 21. Borriello riporta Piacenza avanti prima dell’inserimento di Ricci per il +3, i tiri dall’arco di Orrego e Conti ribaltano il punteggio. Bocconcelli (11 punti all’intervallo) però non ci sta e segna due volte, seguito da Morvillo e Ricci. Solo la tripla di Conti accorcia sul 34-36 all’intervallo.

Grani e Conti (due triple) rispediscono avanti i siciliani sul 42-36, la Bakery prova a reagire con il tiro realizzato da fuori da Dore per il -3. Di Zampogna e del solito Conti i canestri che scavano un solco e non bastano i tre liberi di Dore ad arginare. Zampogna segna ancora da fuori e la Bakery fa i conti con le proprie difficoltà realizzative, ma il -10 è dimezzato dall’ennesima bomba di Dore e dal contropiede di Giannone. Bocconcelli e Conti si scambiano tiri da tre, i giri in lunetta di Dore, Giannone e Borriello valgono il 59-59 a 1’ dalla fine del terzo, ma Zampogna rimette avanti i suoi prima della pausa.

La tripla di Ricci per il +1 biancorosso, poi Agrigento piazza il break con i tiri da fuori di Querci e Conti, i liberi di Giannone accorciano sul 72-63. Piacenza fatica a contenere Douvier e la squadra di coach Cagnardi va oltre la doppia cifra di vantaggio, Bocconcelli risponde con 5 punti, Giannone segna sotto canestro, 81-75 a 2’ dalla fine. Giannone accorcia per il -4, la tripla di Bocconcelli dà nuova speranza agli emiliani (81-80), ma i liberi di Douvier chiudono il discorso. Sull’ultimo possesso, non ravvisato fallo ai danni di Dore.

Prossimo impegno, per Bakery Piacenza, domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18 al PalaBakery contro Fabo Herons Montecatini.

Moncada Energy Agrigento-Bakery Piacenza 83-80

(14-15, 34-36, 61-59)

Moncada Energy Agrigento: Douvier 10, Zampogna 13, Conti 32, Querci 3, Martini 2, Orrego 6, Chiarastella 3, Grani 14, Ambrogio, Grenci. All. Cagnardi.

Bakery Basket Piacenza: Dore 16, Giannone 11, Bocconcelli 24, Ricci 10, Abba 4, Morvillo 6, Borriello 5, Korlatovic 4, Banella, Beccari, Scardoni. All. Salvemini.

