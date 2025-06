Intesa tra Comune e sindacati: “Investire sulle persone per migliorare i servizi”

Investire sulle competenze, promuovere la crescita professionale del personale e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Sono gli obiettivi condivisi dell’intesa siglata ieri a Palazzo Mercanti tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali FP Cgil, Cisl FP, Uil FPL e CSA, insieme alla RSU del personale.



L’accordo riguarda la ripartizione del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente relativo al 2025 e introduce alcune modifiche al contratto integrativo triennale 2023-2025. Complessivamente si tratta di oltre 3,2 milioni di euro, destinati a indennità, premi legati alla performance e progressioni economiche.



Tra i punti qualificanti dell’intesa, l’attivazione di nuovi percorsi di crescita interna con quasi 20 progressioni verticali tra le aree che consentiranno al personale di valorizzare le proprie competenze e sviluppare percorsi di professionalizzazione, oltre alle tradizionali progressioni economiche orizzontali.



Sono inoltre previsti specifici progetti obiettivo mirati alla digitalizzazione, al potenziamento delle competenze legate alla contabilità pubblica e al rafforzamento delle attività della Polizia Locale, sia sul fronte della sicurezza urbana sia con interventi dedicati al miglioramento delle condizioni operative. Per il Corpo sono confermati anche l’incremento dell’indennità di servizio esterno e specifici incentivi per la previdenza complementare.



Un risultato che le parti definiscono “significativo e condiviso”, raggiunto con il consenso unanime di tutte le sigle sindacali, a conferma di un percorso che mette al centro la valorizzazione delle persone e la qualità del lavoro all’interno dell’Ente.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy