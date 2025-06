Tagliaferri (FdI): “Basta con le bugie, i conti sanitari dell’Emilia-Romagna sono fuori controllo”

“I conti regionali sono fuori controllo a causa di un governo della sanità assolutamente incapace e inefficiente. Basta con le bugie e le letture surreali, tra fake news e finto ottimismo il conto che dovremo pagare in futuro tutti noi sarà sempre più salato a fronte di un taglio massivo dei servizi erogati. Con questo ennesimo tristissimo capitolo, naufraga definitivamente la colossale balla sulla superiorità del modello emiliano-romagnolo”.

E’ senz’appello il giudizio del consigliere di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri l’indomani del giudizio della Corte dei Conti sulla salute delle finanze regionali.

“La magistratura contabile, per l’ennesima volta ha certificato il pessimo stato economico della sanità regionale. In più questa volta, a testimonianza di una situazione che sta sempre più peggiorando, la Corte dei Conti ha detto chiaramente al Presidente De Pascale, all’Assessore Fabi e a tutto il centrosinistra regionale che la situazione è decisamente fuori controllo e se non si tagliano drasticamente le uscite il disavanzo sarà strutturale e non serviranno a nulla gli aumenti salati delle tasse decisi quest’anno”.

Una situazione particolarmente difficile e delicata quella descritta, ma la situazione, se possibile, può essere ancora più critica nel futuro prossimo: “già il disavanzo è una situazione di una gravità estrema -continua un preoccupatissimo Tagliaferri- ma le balle che stanno sparando De Pascale e tutto il centrosinistra per coprire questo enorme fallimento politico preoccupano ancora di più”.

“Nonostante l’ennesima bruttissima fotografia scattata dalla Corte dei Conti non solo il Presidente della Giunta giudica positiva la situazione regionale, non solo l’Assessore alla sanità Fabi impernia la sua attività amministrativa solo ed esclusivamente nel chiedere più soldi al governo nazionale mentre sta disperatamente cercando di coprire in ogni modo i tagli che sta applicando a tutti i settori della sanità, ma la cosa che più preoccupa il piacentino è che tutto ciò si aggiunge alle inchieste in atto che dicono di una Ausl in grandissima difficoltà mentre non si vogliono affrontare in alcun modo i problemi ma ci si affanna, come sempre del resto, a difendere a spada tratta i manager a dispetto della qualità generale del lavoro e dei servizi garantiti ai pazienti”.

Di fronte a questo sfacelo Giancarlo Tagliaferri ripete quanto richiesto da diverso tempo: “in Regione, ma soprattutto a Piacenza, occorre un Commissario che tenti di estirpare il malaffare imperante e rimetta in linea di galleggiamento quella barca della sanità che il cinismo politico di alcune forze vogliono mantenere inalterata solo e unicamente per squallidi disegni di bassa politica”.

