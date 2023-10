Buon seguito di pubblico per la “giornata del condominio”, intesa tra la Confedilizia e il Piacenza Calcio

Lo scorso 30 settembre presso la sede dell’Associazione Proprietari Casa–Confedilizia di Piacenza (Piazzetta della Prefettura) si è svolta la “GIORNATA DEL CONDOMINIO”, organizzata dalla stessa Associazione in collaborazione con la Banca di Piacenza.

La manifestazione, nell’ottica dell’iniziativa indetta dalla Confedilizia nazionale per tutta Italia, ha avuto un buon seguito di pubblico ed è servita sia a promuovere le molteplici attività dell’Associazione che a fornire ai cittadini presenti consulenza in materia immobiliare.

I partecipanti hanno potuto anche prendere informazioni sui Corsi on-line iniziali e periodici obbligatori per Amministratori di condominio, organizzati dalla Confedilizia (con il patrocinio della Banca di Piacenza che mette anche a disposizione la Sala convegni della Veggioletta per gli esami finali dei Corsi e per le assemblee di condominio).

Nel corso della mattinata è intervenuto il Presidente della Confedilizia di Piacenza Antonino Coppolino che ha intrattenuto i presenti sul tema “Animali in condominio“. Ha parlato anche Vanessa Zaffignani dell’Ufficio Marketing della Banca di Piacenza per illustrare il Conto corrente “Amici fedeli“, appositamente dedicato ai proprietari di animali domestici.

Successivamente è stato formalizzata l’intesa tra la Confedilizia di Piacenza e il Piacenza Calcio, rappresentato dal Socio membro del CDA Alessandro De Santis e dalla Responsabile Marketing Viola Doddi, accordo siglato nell’ambito del progetto di cooperazione e collaborazione con le Organizzazioni del nostro territorio messo in atto dalla società calcistica piacentina.

Per avere informazioni sulle attività dell’Associazione Proprietari Casa–Confedilizia e sui Corsi per Amministratori di Condominio dalla stessa organizzati gli interessati possono rivolgersi presso la sede dell’Associazione in Via del Tempio 27-29 (Piazza della Prefettura) a Piacenza. Uffici aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16 alle 18 (telefono 0523.327273); e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito internet: www.confediliziapiacenza.it.