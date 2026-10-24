Invasione di campo durante la partita Piacenza-Caldiero Terme, daspo di tre anni per un tifoso 40enne

Nella giornata del 18 ottobre scorso allo stadio Garilli, durante l’incontro di Serie D tra Piacenza e Caldiero Terme, un tifoso ha scavalcato la recinzione, facendo ingresso sul terreno di gioco e avvicinandosi a un assistente arbitrale bloccando la partita per diversi minuti.

Determinante l’intervento del personale impegnato nel servizio di ordine pubblico e l’attività investigativa degli operatori che hanno identificato tempestivamente il responsabile e analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio, ricostruendo le diverse fasi dell’accaduto.

Nei confronti del soggetto, di anni 40, con diversi precedenti di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, il Questore di Piacenza ha deciso di adottare un provvedimento, redatto dalla locale Divisione Anticrimine, di D.A.SPO, la misura di prevenzione che vieterà all’uomo di accedere a stadi e ad altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per 3 anni al fine di prevenire ulteriori episodi di violenza o comportamenti pericolosi ed altresì gli è stato notificato l’avviso orale, provvedimento con cui il Questore lo invita a tenere una condotta conforme alla legge e a cambiare stile di vita.