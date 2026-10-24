Invasione di campo durante la partita Piacenza-Caldiero Terme, daspo di tre anni per un tifoso 40enne

24 Ottobre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Invasione di campo durante la partita Piacenza Caldiero Terme, daspo di tre anni per un tifoso 40enne

Nella giornata del 18 ottobre scorso allo stadio Garilli, durante l’incontro di Serie D tra Piacenza e Caldiero Terme, un tifoso ha scavalcato la recinzione, facendo ingresso sul terreno di gioco e avvicinandosi a un assistente arbitrale bloccando la partita per diversi minuti.

Determinante l’intervento del personale impegnato nel servizio di ordine pubblico e l’attività investigativa degli operatori che hanno identificato tempestivamente il responsabile e analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio, ricostruendo le diverse fasi dell’accaduto.

Nei confronti del soggetto, di anni 40, con diversi precedenti di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, il Questore di Piacenza ha deciso di adottare un provvedimento, redatto dalla locale Divisione Anticrimine, di D.A.SPO, la misura di prevenzione che vieterà all’uomo di accedere a stadi e ad altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per 3 anni al fine di prevenire ulteriori episodi di violenza o comportamenti pericolosi ed altresì gli è stato notificato l’avviso orale, provvedimento con cui il Questore lo invita a tenere una condotta conforme alla legge e a cambiare stile di vita.

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