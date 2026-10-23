Ponte di Castelvetro, incontro tecnico con Piacenza e Cremona: “Proseguire in piena collaborazione”

Si è tenuto questa mattina, presso la sede territoriale di Anas (Gruppo FS Italiane) un incontro tecnico relativo al piano dei lavori in corso e da eseguire lungo il ponte tra Castelvetro Piacentino e Cremona, lungo la strada statale 10 “Padana Inferiore”.

Alla riunione, rispetto alle quale hanno tutti espresso soddisfazione per i contenuti trattati e per la modalità di incontro, hanno preso parte i rappresentanti delle Province di Piacenza e Cremona, dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Cremona oltre ai tecnici di Anas.

Durante l’incontro, in piena sinergia e collaborazione istituzionale, si è parlato dei lavori di manutenzione attualmente in corso e in via di ultimazione di competenza della Provincia di Piacenza e dei futuri lavori a carico di Anas, che vedono ad oggi un finanziamento pari a 8,5 milioni di euro.

I lavori di competenza della Provincia di Piacenza e quelli di Anas sono consequenziali e non si possono svolgere in parallelo, pertanto, i due progetti risultano assimilabili a stralci di uno stesso intervento che rende particolarmente fondamentale la cooperazione ed il dialogo costante tra tutti gli Enti territorialmente coinvolti.

La collaborazione tra gli Enti si sta concretizzando anche mediante lo studio della cantierizzazione che inciderà direttamente sulla progettualità con lo scopo di ridurre al minimo le interferenze con la fluidità del traffico.

Nel corso della riunione è stato concordato tra i partecipanti di proseguire in piena collaborazione e sinergia il dialogo istituzionale attraverso le future convocazioni per l’aggiornamento reciproco nelle diverse fasi di intervento di manutenzione dell’opera stradale.