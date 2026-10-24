Perde il controllo alla rotonda e si schianta contro un albero, muore un 24enne a Sarmato

Tragedia nella notte lungo la Statale 10, alle porte di Sarmato. Un ragazzo di 24 anni, Alessio Bosisio, residente a Belgioioso, provincia di Pavia, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto all’altezza della rotatoria nei pressi dello zuccherificio Eridania.

Il giovane era alla guida della propria auto quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura, finendo la sua corsa contro un albero. L’impatto è stato fatale.

La prima ricostruzione dell’incidente sulla Statale 10

Secondo una prima ricostruzione, il 24enne stava percorrendo la Statale 10 quando, arrivato alla rotatoria all’ingresso del paese, avrebbe affrontato la curva senza riuscire a seguire la traiettoria della strada.

Dai primi elementi raccolti sembrerebbe che l’automobile abbia letteralmente tagliato la rotonda, proseguendo fuori dalla carreggiata fino a schiantarsi violentemente contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma purtroppo ogni tentativo di soccorrere il giovane si è rivelato inutile.

Le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi e per il 24enne non c’è stato nulla da fare.

Resta ora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare che cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’automobile.