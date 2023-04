Invade la corsia opposta e travolge due auto, poi fugge a piedi prima dell’arrivo dei soccorsi

Invade la corsia di marcia e provoca un incidente travolgendo due auto. I fatti sono accaduti questa notte in via IV Novembre. Una Opel condotta da un uomo stava viaggiando in direzione Cheope. Sulla corsia opposta viaggiava un’altra vettura che improvvisamente, per motivi da chiarire, ha sbandato travolgendo la Opel. Subito dietro transitava una terza vettura, una Fiat Punto, con a bordo due adulti e un bimbo di 7 anni. Il conducente della Punto non è riuscito a evitare l’impatto con le altre due vetture.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e la polizia. All’arrivo degli agenti il conducente della vettura che ha invaso la corsia non era presente. Solo pochi minuti dopo si è presentato sulla scena dell’incidente un uomo: quest’ultimo ha raccontato di aver prestato la vettura a un conoscente. Accertamenti sono in corso. Il bambino e i due adulti in auto con lui sono stati condotti al pronto soccorso in condizioni fortunatamente non gravi.