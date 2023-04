Volley, Serie B2 – Tripudio Fumara Everest: la Coppa Italia è tua, battuta Ripalta in finale

Il Fumara Everest non smette di stupire e da Bologna arriva la Coppa Italia di Serie B2, ad una settimana di distanza dalla promozione in B1. Un risultato straordinario, del tutto inedito per una formazione femminile piacentina che arriva a Gossolengo dopo due partite sentite, impegnative e giocate al massimo nonostante gli infortuni. In finale il MioVolley riesce nell’impresa di battere una Ripalta che mai prima d’ora in stagione aveva subito una sconfitta: una straordinaria Scarabelli guida le compagne esaltandole in una finalissima combattuta, con azioni spettacolari ed infinite che conducono la gara al tiebreak dove è il Fumara Everest ad esaltarsi e conquistare la vittoria.

Insieme alla Coppa arrivano anche tre premi individuali: capitan Scarabelli riceve la palma di miglior attaccante (27 i punti messi a segno in finale) e di MVP della finale, è invece la regista Gemma – autrice di alcune giocate davvero entusiasmanti – ad incassare il premio di miglior palleggiatrice.

Scarabelli commenta così l’ennesimo traguardo raggiunto

«È stata una settimana davvero bella. Abbiamo vinto il campionato sabato scorso, oggi questo obiettivo. Ci speravamo ma dallo sperare al raggiungerlo ce ne passava quindi siamo davvero contente. Non ci aspettavamo l’infortunio di Alisa, nostro punto di riferimento, ma il punto in più in questa stagione è stata l’unione del gruppo che ha saputo sopperire. Brave noi, bravi tutti. Dedico questo mio successo a tutta la mia famiglia».

Coach Mazzola sottolinea a sua volta il valore di tutto il roster

«Vorrei sottolineare che queste vittorie sono nate da una stagione di allenamenti fatta di grande intensità, il merito è di tutta la rosa: tutta la rosa ha reso possibile di raggiungere una qualità di allenamento molto alta permettendoci di raggiungere questi risultati».

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY-CR TRANSPORT RIPALTA 3-2

(21-25; 25-20; 25-15; 22-25; 15-9)

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY: Gemma 3, Ducoli 13, Scarabelli 27, Cornelli 18, Guaschino 15, Nedeljkovic 12, Fizzotti (L). NE: Bianchini, Bossalini, Galibardi, Hodzic, Molinari, Moretti, Viola, Passerini (L). All. Mazzola-Falco

CR TRANSPORT RIPALTA: Arcuri, Laperchia, Bassi 7, Falotico 17, Mandelli 2, Miglioli 13, Boffi 4, Rivoltella 12, Palandrani 11, Coti Zelati (L). NE: Bonetti, D’Andrea, Fusar Imperatore, Bianchi (L). All. Verderio-Vergine