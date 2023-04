Serie A2 – Pasqua speciale per l’Assigeco Piacenza: 91-73 alla Fortitudo Bologna nel giorno del rientro di Sabatini

La gioia pasquale arriva in anticipo per i tifosi dell’Assigeco Piacenza, oggi spettatori della prima vittoria biancorossoblu della fase ad orologio nel match casalingo contro la Fortitudo Bologna. La formazione di coach Salieri confeziona una grandissima prestazione, resistendo alle scorribande dei biancoblù fino all’allungo decisivo nel secondo tempo. Momento cruciale della partita da individuarsi nei primi minuti del quarto quarto, dove una difesa soffocante ha vanificato i tentativi di rimonta ospite.

In una serata dove non mancano le soddisfazioni, in casa Assigeco la notizia più lieta è sicuramente il ritorno in campo del capitano Gherardo Sabatini, già protagonista con due triple e imprescindibile in alcune fasi decisive del match. Ora il prossimo impegno stagionale per Piacenza vedrà i biancorossoblu impegnati nella trasferta friulana di Cividale, dove una vittoria potrebbe consolidare le ambizioni dei biancorossoblu in questa post-season.

ASSIGECO PIACENZA – FORTITUDO BOLOGNA 91-73

(24-24; 21-15; 25-20; 21-14)

Fortitudo Flats Service Bologna: Fantinelli 6, Thornton 11, Aradori 20, Cucci 8, Candussi 7, Vasl 3, Panni 10, Italiano 6, Barbante 2. All.:Dalmonte

Assigeco Piacenza: Gajic 10, McGusty 22, Sabatini 6, Miaschi 5, Cesana 25, Pascolo 12, Soviero 5, Portannese 3, Galmarini 3, Querci, Joksimovic NE, Gherardini NE. All.: Salieri

Le parole di coach Salieri

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita importante da un punto di vista emotivo e hanno reagito bene alla bastonata della notizia dell’infortunio di Skeens. Abbiamo fatto una partita forte in difesa, la chiave è stata quando abbiamo forzato due infrazioni dei 24 secondi e poi abbiamo recuperato due palloni coi raddoppi, quello è stato un segnale forte e una presa di coscienza del fatto che potevamo portare a casa la partita.