Investito da una fiammata mentre cerca di accendere il camino, grave 48enne

Ustionato mentre accende il camino. I fatti sono accaduti nei pressi di Rustigazzo, frazione di Lugagnano. Un uomo di 48 anni stava accendendo il camino, probabilmente utilizzando dell’alcol. Improvvisamente, però, una fiammata ha investito l’uomo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Inizialmente i sanitari avevano predisposto il trasporto in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma, ma le condizioni meteo hanno reso impossibile il decollo.

A quel punto, gli operatori hanno prestato le prime cure sul posto al ferito per poi condurlo in ambulanza al nosocomio della città ducale. Il 48enne ha riportato gravi ustioni su gran parte del corpo, per fortuna non è in pericolo di vita.