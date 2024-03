Gas Sales Piacenza, rammarico e delusione dopo Gara 5 con Milano. Primo Tempo con Andrea Anastasi

Carissimi appassionati di volley, è di nuovo tempo di “Primo Tempo”! Oggi vi immergeremo nell’entusiasmante mondo del Piacenza Volley, esplorando gli intricati dettagli della loro stagione intensa e le strategie per mantenere alta la concentrazione. In questa puntata speciale, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Andrea Anastasi, coach della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Scopri cosa ha da dirci su come la squadra affronta le sfide e come mantengono la fiamma della passione sempre accesa. Siete pronti? Prendete posto e godetevi un’altra emozionante puntata di “Primo Tempo”! 🏐🎙️

#PrimoTempo #Superlega #atuttogas

Precedente puntata: Gas Sales Piacenza, massima concentrazione alla vigilia di Gara 4. Primo Tempo con Nicolò Hoffer

Piacenza ha perso la decisiva Gara 5 dei quarti di finale contro Milano: “Sono profondamente rammarico per un epilogo del genere. Non c’erano le basi per poterlo pensare, avevamo combattuto in ogni gara. Eravamo in serie, ma nella partita più importante ci siamo spenti. Questo è un dato negativo, lo devo riconoscere. Non cerco scuse, siamo stati deficitari dal punto di vista mentale e tecnico.

Ora inizia il torneino per la Challenge Cup: “Torneo molto complesso. Troviamo squadre con un livello di pulizia mentale enorme, che si sono preparate nel migliore dei modi. Noi e la Lube, invece, ci arriviamo con le ossa rotte. Per fortuna giochiamo mercoledì. Dobbiamo tenere la concentrazione e la calma, non voglio sprecare parole con i miei giocatori. Gli obiettivi non sono stati raggiunti, ora dobbiamo pensare esclusivamente al quinto posto”.

Le scuse ai tifosi: “Ho letto quello che hanno scritto: li capisco e li rispetto. Cercheremo di fare del nostro meglio per rispettare le persone che credono nella pallavolo a Piacenza. Chiedo scusa per non aver esaudito i loro desideri”.

PODCAST – Primo Tempo

“Primo Tempo“, la nuova trasmissione nata dalla collaborazione tra Radio Sound e la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la stagione 2023-2024. Un podcast della durata di 5 minuti, condotto dall’opinionista Carlofilippo Vardelli con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo volley piacentino. Ogni venerdì alle 11.30 su Radio Sound e in Podcast.