Investito da un’auto in via Taverna, grave un uomo di 86 anni

Investito da un’auto in via Taverna, grave un uomo. I fatti sono accaduti questa mattina, intorno alle 9, davanti all’ospedale. La dinamica è al vaglio della polizia locale che è intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Una vettura ha travolto un uomo di 86 anni che in quel momento pare stesse attraversando la strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto il ferito al pronto soccorso: le sue condizioni sarebbero gravi, a causa di un trauma cranico avrebbe perso conoscenza.

La polizia locale sta cercando di appurare il fatto che l’86enne stesse attraversando lungo le strisce pedonali.