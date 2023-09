Io Amo, prosegue la campagna per promuovere il volontariato. Bocciarelli (CSV Emilia): “Buona risposta, oltre 100 candidature“ – AUDIO

Io Amo, prosegue la campagna per promuovere il volontariato. Laura Bocciarelli, Vice Presidente di CSV Emilia, è stata ospite della prima puntata della nuova stagione di Volontariato in Onda, il programma quindicinale di Radio Sound realizzato in collaborazione con CSV Emilia.

La campagna IO Amo, partita a fine marzo 2023, da settembre punta in particolare a sensibilizzare i giovani nelle scuole e università. Il tutto grazie alla collaborazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (in particolare in occasione della “Settimana del dono” dal 2 al 6 ottobre) e del Politecnico.

“La finalità dell’iniziativa è la ricerca di volontari. CSV Emilia in collaborazione anche con i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia ha voluto raggiungere le persone per invitarle a mettersi a disposizione di un’associazione di volontariato. In particolare perché le nostre organizzazione del territorio hanno proprio necessità di volontari in tanti ambiti. Infatti sono state individuate 12 grandi aree di attività e 12 veri volontari protagonisti di questa campagna. Con la loro empatia nelle foto hanno promosso molto bene il nostro obiettivo”.

I numeri sono incoraggianti

“La campagna sta andando bene. Ricordo che si può accedere al sito (https://www.ioamo.net/) per candidarsi. Da quando è attivo nel piacentino si sono candidati ben 104 cittadini, 72 donne e 32 uomini. Un altro dato che per noi è molto importante è anche l’età media delle persone che si sono candidate, di circa 38 anni. Chi si candida sul sito viene poi contattato e vengono poi realizzati degli incontri. Tra aprile e maggio sono già stati realizzati 4 appuntamenti con i candidati e con chi è già volontario, proprio per offrire un momento di riflessione sull’impregno e per descrivere le attività svolte.

Io Amo, campagna per promuovere il volontariato. Bocciarelli (CSV Emilia) – AUDIO intervista

La campagna Io Amo

Non c’è un solo tipo di volontario. Ci sono giovani e meno giovani, persone super impegnate e persone che cercano di passare il tempo, persone che vogliono cambiare il mondo e persone che si prendono cura delle persone attorno. Fare volontariato non è un impegno, un sacrificio, una fatica. Spesso non è altro che un modo per dare espressione alle proprie passioni.

Anche nella provincia di Piacenza ci sono centinaia di associazioni che cercano volontari appassionati. Servono persone nelle cucine, nei magazzini, sui furgoni, negli uffici, negli eventi e sui social network. C’è bisogno di volontari a fianco dei bambini, delle persone con disabilità, degli anziani, dei malati. Per tutelare l’ambiente, promuovere la cultura, favorire l’inclusione.

Il bisogno è concreto e urgente. Serve quello che una persona sa già fare mettendo la propria passione al servizio del volontariato.

Per iscriversi: https://www.ioamo.net/