La piacentina Iori Casa d’aste protagonista alla nona edizione del Monte-Carlo Film Festival di Ezio Greggio

Sarà la galleria d’arte piacentina Iori Casa d’aste rappresentata da Stefano Iori “Patron del Galà de L’art di Monte-Carlo“. La Casa d’Aste, giunta alla sua nona edizione, premierà i finalisti di questa attesa kermesse d’arte contemporanea dedicata al cinema Internazionale.

Marco Genovese, Giovanni Mauceri, Gianni Depaoli e Antonio Melluso vedranno le loro opere in concorso esposte e abbinate alle premiazioni di Attori o Registi come miglior Film, miglior Regista, Miglior Attore/Attrice dei Film in concorso durante la 18ª edizione del Montecarlo Film Festival, ideato e diretto da Ezio Greggio che si svolgerà dal 31 Maggio al 5 Giugno presso il prestigioso Grimaldi Forum di Monte Carlo .

La giuria del Montecarlo Film Festival sarà composta dal Presidente Raoul Bova, vincitore, in carriera fra gli altri, del Premio Nastro d’argento speciale per ‘Sbirri e il corto 15 seconds , dall’attrice francese di origine danese Sara Forestier vincitrice di due premi César come migliore promessa femminile per La Schivata e miglior attrice per Le Nom de gens,dall’attore Giacomo Ferrara (Suburra e Suburra la serie,Il Permesso-48 Fuori), dall’attore Mario de la Rosa ( Terminator – Destino Oscuro, Hellboy), star internazionale dopo il successo della serie La Casa di Carta e dal giornalista, regista e critico cinematografico Mario Sesti, tra i curatori della Festa del Cinema di Roma.

Anche quest’anno Il Festival di Montecarlo e’ pronto per accogliere il pubblico e numerosi talent internazionali assicurando appieno lo svolgimento della manifestazione in tutta sicurezza. La kermesse, considerata la più importante e significativa rassegna cinematografica dedicata alla commedia, ha riscosso negli anni un crescente successo di pubblico e critica a livello mondiale grazie all’impegno di Ezio Greggio e del compianto Mario Monicelli ( co-fondatore del Festival). La manifestazione si svolge da sempre sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia. Come lo scorso anno, Radio Monte Carlo e’ la Radio ufficiale del Festival.