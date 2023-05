Ippocrate Org incontra Piacenza sabato 27 Maggio alla Volta del Vescovo -AUDIO

Ippocrate org incontra, Piacenza, salute e benessere, un traguardo raggiungibile è il titolo di un incontro che avrà luogo alla Volta del Vescovo di via Romolo Moizzo 78 alle ore 15.

L’incontro ha lo scopo di promuovere una nuova visione del “prendersi cura” da parte dei diversi protagonisti nell’ambito del sociale e della salute.

Ippocrate Org che cos’è ?

“E’ un movimento che raggruppa una rete internazionale di medici, ricercatori e operatori della sanità e del sociale – spiega Laura Groppi dello Spazio Tesla tra i promotori dell’incontro – movimento che si è formato in occasione della pandemia, l’idea è quella di riunirsi per poter portare risposte consone a quello che stava accadendo a livello generale”.

Ippocrate Org incontra Piacenza

“Sabato all’incontro ci saranno i referenti di ippocrate, avremo in collegamento attraverso una video Call il presidente del movimento Mauro Ragno che è impegnato in un’altra città – ha illustrato Laura Groppi – Avremo poi la dottoressa Loretta Bolgan ricercatrice che si è impegnata tantissimo nella ricerca per la cura migliore nel periodo pandemico, la giornata sarà moderata dal dott. Giuseppe Miserotti già presidente dell ordine dei medici piacentino.

Non solo la dirigente scientifica di Ippocrate, la dottoressa Rosanna Chiffari, ma anche la naturopata dottoressa Milena Simeoni direttrice della scuola di Naturopatia Lumen di San Pietro in Cerro”.

Il raggruppamento di Ippocrate ama coordinare e integrare tutte le discipline per questo c’è stata una richiesta specifica circa la presenza di un professionista che rappresentasse degli aspetti di medicina complementare o integrata.

Ippocrate Org i promotori dell’incontro

“Promotori dell’incontro oltre allo spazio tesla, i rappresentanti piacentini di Ippocrate Org, e altre associazioni che operano nel sociale – ancora Groppi – come l’associazione Nel Nuovo Mondo, L’Associazione VaccinInformato, il Comitato 15 Ottobre e il Comitato Liberazione Nazionale sezione di Piacenza”.

Le parole del Presidente

Il Presidente di Ippocrate Org Mauro Ragno:”IppocrateOrg sarà un laboratorio per smontare scientificamente i progetti manipolatori, per rivendicare la neutralità nella pratica medica, nella ricerca e sperimentazione scientifica, e per combattere i conflitti d’interesse esistenti e futuri.

Ma anche per rivendicare una cittadinanza realmente attiva di ogni essere umano. Prendersi a cuore la salute del prossimo, la salute delle nostre comunità, la salute del luogo in cui viviamo, della nostra Patria Terra, sarà la via costante del nostro impegno, ma anche avere a cuore i luoghi in cui non viviamo, come fossero i nostri, perché in un mondo in cui tutto è ormai indissolubilmente connesso essi contribuiscono alla qualità della nostra vita.

Ecco la ragione della scelta di IppocrateOrg di aprirsi, nell’impegno, al mondo intero. Ogni regione del mondo avrà una grande opportunità per dare e ricevere aiuto. Una collaborazione necessaria per poter permetterci di progettare un futuro che ci appartenga”

Le Informazioni

Tutte le informazioni sull’appuntamento Ippocrate Org incontra Piacenza, Salute e benessere, un traguardo raggiungibile, sono reperibili sulla pagina ufficiale di Ippocrate Org

Si possono trovare anche sulle pagine delle associazioni che promuovono l’incontro Sabato 27 Maggio ore 15 a Piacenza alla Volta del Vescovo via Romolo Moizzo 78.