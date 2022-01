Diminuisce nel 2022 l’aliquota Irpef a Castel San Giovanni, l’Assessore Cesario: “Vogliamo continuare ad allentare la pressione fiscale” – AUDIO

Diminuisce nel 2022 l’aliquota Irpef a Castel San Giovanni, l’Assessore Cesario: “Vogliamo continuare ad allentare la pressione fiscale”. In questo anno, iniziato da pochissimo, l’Irpef per i cittadini passa da 0,68% a 0,63%.

Wendalina Cesario, Assessore ai Servizi economici e finanziari del Comune di Castel San Giovanni

Abbiamo cominciato questo percorso qualche anno fa con l’abolizione del costo del Passo Carraio e proseguito nel 2021 con la riduzione dell’aliquota Imu dell’1,2% per alcune categorie catastali, come ad esempio negozi e botteghe artigianali. Inoltre l’anno passato abbiamo anche ridotto l’Irpef, riproponendola pure in questo 2022 con una rinuncia di introiti di circa 300mila Euro per il Comune.

Un segnale di vicinanza alla cittadinanza

Quando si riducono le tasse, si fanno dei tagli sul bilancio comunale e va ricordato che non sono risorse extra comunali. Quindi abbiamo deciso di tagliare alcune risorse appunto per cercare di dare un segnale di vicinanza alla comunità soprattutto in un momento come questo che non è semplice.

