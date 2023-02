Banca di Piacenza e Fondazione insieme: sosterranno il concerto di Riccardo Muti per salvare Villa Verdi

Banca di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano sosterranno il prestigioso concerto che Riccardo Muti terrà al Municipale per sostenere il salvataggio di Villa Verdi. Il Maestro dirigerà una sua creatura: l’Orchestra giovanile Cherubini, formazione che divide la propria sede tra Piacenza e Ravenna. L’importante appuntamento del Municipale andrà a inserirsi nell’iniziativa del ministero della Cultura “Viva Verdi”, una serie di concerti in tutta Italia organizzati per appoggiare il progetto di salvaguardia di Villa Sant’Agata a Villanova, che sarà messa all’asta.

Fondazione e Banca locale rinnovano così l’impegno congiunto per contribuire alla soluzione della spinosa vicenda che ha portato alla chiusura della residenza verdiana. Come si ricorderà, le due Istituzioni piacentine si erano di recente dette disponibili a valorizzare questo luogo simbolo e, potenzialmente, importante punto di attrazione turistica, promuovendo iniziative culturali e turistiche appunto, in dialogo con i soggetti attivi sul territorio, auspicando che lo Stato riesca a trasformare la Villa in bene culturale a disposizione di tutti.

Banca e Fondazione ancora insieme, dunque, a difendere la piacentinità di Verdi, sempre sostenuta e che ancora si sosterrà come elemento di promozione e sviluppo del nostro territorio.