Irpef, il sindacato Ugl incontra l’assessore Perini: “A rischio le fasce medio-basse, salviamo almeno il 2023”

La Segreteria di UGL è stata ricevuta dall’amministrazione comunale nella mattinata di venerdì 17 febbraio, un incontro chiesto dallo stesso sindacato in relazione all’annunciato aumento dell’addizionale IRPEF.

A ricevere l’organizzazione è stato il vicesindaco e assessore al Bilancio Marco Perini.

“L’incontro si è svolto su toni di assoluta cordialità e non possiamo non rilevare l’attenzione e la disponibilità all’ascolto da parte dell’Amministrazione, unitamente all’atteggiamento trasparente e proteso alla discussione manifestato dall’Assessore che ha anche garantito il futuro costante coinvolgimento di UGL nelle successive fasi di confronto. Assente la Sindaco Tarasconi per concomitanti impegni”, commenta Pino De Rosa, segretario provinciale.

UGL ha messo in evidenza che l’aumento dell’addizionale andrebbe ad impattare maggiormente (in termini di riduzione reale della capacità di spesa) sulle fasce di reddito medio-basse. Secondo i nostri calcoli l’aumento della tassazione pe i redditi tra i 15.000 ed i 28.000 euri comporterebbe una superiore trattenuta annua tra i 75€ ed i 140 €. Se si raffronta la cifra di sconto sul cuneo fiscale prevista dall’ ultima finanziaria (che va dai 340 ai 490 euri l’anno per i redditi tra 15.000 e 25.000) è evidente che l’aumento dell’addizionale comunale eroderebbe del 20-25% il beneficio previsto dall’ultima finanziaria sulle buste paga. Per i redditi da 25.000 a 28.000 il cuneo fiscale è identico al 2022 e pertanto si tratterà di tassazione aggiuntiva secca.

Gli avanzi di bilancio dell’esercizio precedente

Altro tema portato all’attenzione da UGL è quello relativo agli avanzi di bilancio dell’esercizio precedente e ci chiediamo se gli aumenti delle tariffe, che pur ci sono stati per tutti, non troverebbero naturale assorbimento, stante le stesse previsioni di spesa degli esercizi precedenti, nel futuro bilancio. Non ci sarebbero futuri avanzi, chiaramente.

E’ stato infine chiesto se è possibile capire (in cifre) quanto (e se in positivo o in negativo) abbia “finanziariamente” impattato la pandemia dal momento che, com’è noto, ha dato luogo a trasferimenti eccezionali dallo stato centrale ma anche prodotto mancate entrate (la stessa addizionale irpef dei lavoratori in cassa integrazione, le attività produttive chiuse o molto limitate ……….).

L’Assessore ha confermato che l’Amministrazione sta ancora valutando il da farsi e che accoglieva con attenzione le riflessioni di UGL, come delle altri parti sociali audite, ribadendo che l’Ente deve far fronte all’assunzione di circa 70 dipendenti (necessari al buon funzionamento e ad efficientare molte attività tra cui il recupero dell’evasione), che per consentire il progresso del PNRR vi sono attività di competenza ed a spese del comune e che una buona amministrazione deve chiedere le risorse necessarie per restituire ciò che chiede ai cittadini con servizi efficienti e di qualità.

Nell’accomiatarsi UGL ha suggerito anche di ipotizzare eventuali utilizzi dell’avanzo precedente con investimenti che prevedano benefici a lungo termine come l’installazione di pannelli solari sugli edifici pubblici non di pregio artistico. Una richiesta più volte affiorata anche dal mondo studentesco.

Infine una richiesta precisa: Salviamo i piacentini dall’addizionale IRPEF almeno per il 2023. UGL resta in attesa di future convocazioni, pronta a dare il proprio contributo in qualità di corpo intermedio della società.