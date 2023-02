Il caro-energia non risparmia il comune di Rottofreno, Galvani: “Mezzo milione da recuperare, ma non toccheremo il welfare” – AUDIO

Il Comune di Rottofreno presenta il bilancio 2023, un bilancio non facile considerato il periodo di difficoltà che coinvolge non solo i singoli cittadini ma anche gli enti, parliamo ovviamente del caro-energia. Lo conferma il sindaco, Paola Galvani:

“Abbiamo dovuto reperire i soldi dato l’importo sempre crescente del caro-energia, abbiamo dovuto trovare risorse per somme aggiuntive di oltre 570 mila euro. Ad oggi abbiamo notizie dal punto di vista degli aiuti statali di circa 77 mila euro, quindi un delta da recuperare di circa mezzo milione”.

“Una somma importante per un comune che ha sempre avuto una sua solidità a livello decennale, però le cifre che riguardano l’energia fanno tremare le gambe anche a noi. Anche perché ci siamo posti degli obiettivi importanti: circa il 43% di tutto il bilancio di Rottofreno è dedicato al Sociale perché abbiamo sempre voluto mantenere elevato il livello dei servizi, e anche quest’anno non abbiamo voluto rinunciare a questa peculiarità. Abbiamo solo leggermente rimodulato le tariffe dei nostri servizi che sono comunque più basse rispetto ad altri comuni e anche al capoluogo”.

“Il comune di Rottofreno ha di fatto due portafogli. Uno riguarda gli investimenti e le opere che nel frattempo proseguono regolarmente e in numero importante, l’altro riguarda le spese correnti ed è questo il più in sofferenza a causa del car-energia. Per ora comunque siamo in grado di essere vicini a tutti e aiutare tutti”.