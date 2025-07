Italia Viva, Fabrizio Faimali nuovo coordinatore provinciale

Italia Viva annuncia con soddisfazione la nomina di Fabrizio Faimali a nuovo coordinatore provinciale di Piacenza. Una scelta all’insegna della competenza, della passione civile e della voglia di mettersi a disposizione del territorio.

«Ringrazio Italia Viva per la fiducia – ha dichiarato Faimali – e sono pronto a lavorare con entusiasmo e serietà per valorizzare Piacenza in tutte le sue sfumature: dalle eccellenze economiche e culturali, al tessuto sociale, alle energie dei giovani e delle associazioni. Voglio che il nostro impegno sia davvero al servizio della comunità, ascoltando le istanze dei cittadini e promuovendo progetti concreti per lo sviluppo del nostro territorio».

Faimali ha inoltre sottolineato l’importanza di rafforzare la presenza di Italia Viva come centro riformista, in vista anche delle prossime elezioni amministrative: «Il nostro obiettivo è contribuire alla costruzione di un centrosinistra unito e competitivo, capace di fronteggiare una destra populista e sovranista. Servono serietà, proposte e collaborazione per offrire ai cittadini un’alternativa credibile e vincente».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy