Piacenza Summer Cult, il gran finale con Alfa, Davide Van De Sfroos e Fabri Fibra dal 14 al 16 luglio a Palazzo Farnese. Si parte lunedì 14 con uno dei giovani talenti della musica italiana: Alfa. L’artista sta avendo un grande successo con il suo tour “Non so chi ha creato l’estate, ma so che era innamorato”. Nel del live il pubblico potrà riascoltare le sue hit come “bellissimissima” fino al suo ultimo successo estivo intitolato “A me mi piace”.

Davide Van De Sfroos in concerto il 15 luglio

Sarà protagonista a Palazzo Farnese il 15 luglio con il suo tour 2025. Lo scorso autunno l’artista ha festeggiato i suoi 25 anni di carriera con un concerto sold out all’Unipol Forum di Assago. Con l’ultimo disco “VAN DE BEST”, Van De Sfroos ha fatto il punto sulla sua carriera includendo nel progetto discografico ben 49 grandi successi, dal 1999 al 2015.

Fabri Fibra in concerto il 16 luglio

Il suo “Festival Tour” chiuderà alla grande la rassegna Piacenza Summe Cult mercoledì 16 luglio. Il rapper marchigiano sta vivendo un grande mumento anche grazie al successo del suo ultimo con il nuovo album Mentre Los Angeles Brucia, uscito lo scorso 20 giugno. Nel concerto a Palazzo Farnese Fibra porterà le canzoni del nuovo album, ma anche le sue hit del passato come “Applausi per Fibra” o “Tranne te”.

Radio Sound è la radio ufficiale della rassegna prevista a Palazzo Farnese fino al 16 luglio.

Informazioni

Prevendita biglietti disponibili su www.ticketone.it

Piazza Cittadella, 29 – Piacenza

Tutti i Mercoledì dal 7 Maggio 2025 – Orari: 9.30 / 12.30

Il giorno dello spettacolo la biglietteria apre alle ore 19.00

