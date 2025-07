Trespidi: “Senzatetto alla Cavallerizza, qui il welfare del centrosinistra latita”

“Dove sono il welfare del centrosinistra e i servizi sociali del Comune? E l’amministrazione che dovrebbe garantire decoro e rispetto delle regole?”. Così interviene Massimo Trespidi, consigliere comunale di Liberi, sulla situazione di emergenza sociale nell’area della Cavallerizza, lungo lo stradone Farnese.

“Nei giorni scorsi, su segnalazione di alcuni residenti preoccupati per le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, ho effettuato un sopralluogo serale. Ho trovato alcune persone senza fissa dimora che dormono all’aperto, tra siepi, panchine e sul pavimento. Tra loro un giovane nigeriano, in Italia da molti anni ma senza permesso di soggiorno, che mi ha raccontato la sua difficile storia familiare e di ricerca di una vita migliore. Non si tratta di criminalizzare chi è in difficoltà, ma di sottolineare le carenze e i ritardi dell’amministrazione nel dare risposte efficaci. Serve un intervento strutturato, capace di sostenere chi vive situazioni di fragilità, tutelando al tempo stesso il decoro urbano e la qualità della vita di tutti i cittadini”.

“Il welfare non può restare un semplice slogan, ma deve tradursi in azioni concrete, con un piano che unisca accoglienza, supporto sociale e rispetto delle regole negli spazi pubblici. La situazione attuale è un segnale di una gestione che va migliorata, coinvolgendo enti, associazioni e forze dell’ordine, per restituire sicurezza, decoro e dignità alla Cavallerizza. È fondamentale che il Comune intervenga con misure reali, per non lasciare indietro nessuno e garantire un ambiente più vivibile per tutti”.

