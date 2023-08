John Greaves and Friends in concerto il 5 agosto per Piacenza Summer Cult al Chiostro Santa Chiara. Inizio del live alle ore 21.30.

John Greaves and Friends a Piacenza

La band si forma attorno alla figura leggendaria di John Greaves, collaboratore storico – tra gli altri – di Robert Wyatt, Mike Oldfield, Brian Eno, Michal Nyman e fondatore di Henry Cow.

Un cast stellare offre uno spettacolo in data unica, con composizioni riarrangiate del repertorio personale degli illustri membri e brani nuovi scritti per l’occasione.

La band

John Greaves

Jakko Jakszyk

Mel Collins

Annie Barbazza

Régïs Boulard

Laurent Valero

(ingresso a pagamento)

Biglietti disponibili presso:

• vivaticket.com/it/ticket/ john-greaves-friends/211376

• Alphaville Dischi Piacenza – 0523 337157