Jorit all’asta a Piacenza alla Galleria Iori casa d’aste, esposte in vetrina alcune sue opere visibili fino al 30 marzo – AUDIO

Jorit all’asta a Piacenza domenica prossima alla Galleria d’aste Iori. Di Jorit tra gli street artist più noti del pianeta si è parlato in maniera insistente nei giorni scorsi per una foto in cui questo grande talento è comparso al fianco di Vladimir Putin. Indipendentemente dalla cronaca i piacentini avranno il privilegio di ammirare alcune opere di questo artista esposte in vetrina alla Galleria Iori casa d’aste di viale Dante Alighieri 32 dove resteranno esposte fino al 30 marzo.

Jorit all’aste a Piacenza lo street artist più famoso che abbiamo in Italia

“Jorit al momento è considerato lo street artist più famoso che c’è in Italia – spiega Stefano Iori di Iori Casa d’Aste – e senza dubbio tra i più famosi in tutto il mondo grazie alle opere realizzate e che sono esposte nei musei di Roma e Napoli e nelle più importanti gallerie di tutto il mondo, come Londra, Sydney e Berlino solo per citarne alcune”.

Audio intervista con Stefano Iori

Arte non solo murale ma anche su tela

“Solo davvero per pochi eletti Jorit ha realizzato – racconta Stefano Iori – delle rarissime opere su tela, lavori che sono inserite nel mercato dell’arte che si trovano all’interno di collezioni private molto rare”.

Jorit all’asta a Piacenza un’opportunità

“Qui a Piacenza abbiamo in esposizione alcune opere di questo grande artista – ricorda Iori – domenica 17 Marzo una di queste sarà battuta all’asta la base d’asta è di 28 mila euro come da quotazioni ufficiali dell’artista in questo periodo.

Jorit all’asta a Piacenza le sue opere

“Si tratta di opere molto belle anche a livello figurativo di immagine – spiega Iori – Jorit caratterizza i suoi lavoro con due segni davvero importanti (scarificazione) sui volti dei soggetti, che rappresenta un rito di passaggio all’età adulta dell’individuo nelle tribu africane”.

I volti

“Nei suoi lavori Jorit si concentra sui primi piani dei soggetti – indica Iori – volti, occhi, sguardi molto belli, intensi, toccanti. La sua opera è stata anche materia di studio in tante università per aver creato il mix perfetto tra il realismo, la padronanza pittorica dando anche forti messaggi a sfondo sociale. Le sue opere sono esposte nei musei di Roma e Napoli ma anche in gallerie di Londra, Berlino e Sidney solo per citarne alcune”.

Jorit da vedere a Piacenza in esposizione

“L’esposizione è aperta fino al 30 marzo – anticipa Iori -abbiamo sistemato le sue opere in vetrina quindi non è necessario entrare in galleria. Un’esperienza piacevole, a prescindere dalle polemiche della cronaca che lo hanno coinvolto. Si tratta senza dubbio di un grande artista, di un talento”.

Un messaggio da Stefano Iori

“C’è un messaggio che vorrei passasse, in questo momento a cui tengo molto in una fase difficile che stiamo attraversando, rifacendomi al grande John Lennon “Fate l’amore non fate la guerra”.

Informazioni

Le opere di Jorit sono esposte in vetrina alla Galleria Iori casa d’aste di viale Dante Alighieri 32 dove resteranno esposte fino al 30 marzo.